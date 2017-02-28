مباراة الاهلي وذوب اهن اصفهان بث مباشر اليوم Alahli Vs Ahan Isfahan

يلتقي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2017 كلا من فريق الاهلي السعودي و فريق ذوب آهن اصفهان ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ويسعى فريق الاهلي السعودي إلى العمل على تحقيق العلامة الكاملة خلال لقاء الغد وذلك من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة وخصوصا بعد الفوز الكبير الذي حققه ضمن المباراة الاولى في البطولة.

حيث يحتل فريق الاهلي السعودي الترتيب الاول في المجموعة الثانية وبرصيد ثلاث نقاط، اما فريق ذوب آهن اصفهان فيأتي في الترتيب الثالث بعد تعادل الذي تعرض له خلال الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة التي تجمع بين فريق الاهلي السعودي وفريق ذوب آهن اصفهان على ارضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن مباريات الذهاب، وذلك بسبب الظروف السياسية والتوترات التي تمر بها العلاقات بين كلا الدولتين.

وفي هذا السياق فقد قام المدير الفني لنادي الاهلي السعودي بالحديث عن صعوبة اللقاء الذي يقام خلال الغد امام فريق ذوب آهن اصفهان، واضاف أنه سعيد بهذه المباراة التي ستقام في مسقط وبالاستقبال الذي حصل عليه الفريق ويتمني ان يحقق السعادة خلال الغد للجماهير، وتابع المدرب جرس بان فريقه لابد ان يعمل على جمع العديد من النقاط وذلك من أجل التأهل لدور القادم من هذه البطولة.

ولم تقف تصريحات فريق الاهلي السعودي عند المدرب وإنما قام الاعب السوري السومة بالحديث عن لقاء الغد امام فريق ذوب آهن اصفهان.

ولقد بدأ الاعب بالحديث عن أهمية الفوز خلال اللقاء المرتقب امام فريق ذوب آهن اصفهان لكون أن الفوز بلقاء الغد سيعمل على تقريب فريقه إلى درجة كبيرة من التأهل لدور القادم من البطولة وخصوصا بعد الفوز الذي حققه ضمن المباراة الاولى في المجموعات.