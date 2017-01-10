هدف مروان محسن يحقق النصر للمنتخب المصري

لقد تمكن اللاعب الكروي “مروان محسن” من إنهاء سلبية المباراة التي أقيمت بين تونس ومصر الودية، وذلك من خلال الهدف القاتل الذي أحرزه ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للعام الجاري، وبذلك يكون قد تم تحقيق الفوز من قبل المنتخب المصري على الفريق التونسي، بهدف واحد نظيف، من خلال المباراة التي أقيمت وسط كم كبير من الجمهور، داخل إستاد القاهرة الدولي .

ومن جانبة فقد استطاع اللاعب “مروان محسن” من تسجيل الهدف الوحيد لصالح مصر وذلك في الدقيقة 90+2 بعد التمريره المتميزة من الكابتن “محمود عبد المنعم” والمشهور ب “كهربا” .

وعلى الصعيد الأخر فإن المنتخب المصري يستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك منذ عام 2010، بالإضافة إلى أن الفراعنة قد حلوا بالأربع مجموعات مع المنتخبات الأتية وهم “أوغندا، وغانا، ومالي ” .

أما عن المنتخب التونسي فأنة يتواجد الآن في المجموعة الثانية والتي تشمل المنتخبات الأتية “السنغال، والجزائر، وزيمبابوي”.

وعن الشوط الأول، فقد قام المنتخب المصري على الاستحواذ بشكل كامل وملحوظ على الملعب وهذا في الخمس دقائق الأولى من المباراة، ولكن دون أن يسببوا أي نوع من الخطورة على مرمى نظيرة المنتخب التونسي .

أما في الدقيقة الثامنة من وقت المباراة، فقد تمكن المنتخب التونسي من الحصول على ركلة حرة مباشرة من اللاعب “على معلول” داخل منطقة الجزاء، ولكن استطاع اللاعب “محمد الننى” من إبعادها لتمر بدون أي خطورة .

وفى هذا السياق، وبعد أن سقط اللاعب “وهبى الخزرى” وتأثر بإصابة قوية، توقفت المباراة وذلك في الدقيقة التاسعة من وقت المباراة، حيث أن قد إخراج اللاعب من الملعب لكى يتلقى العلاج الذي يناسب إصابته، ثم يعود مرة أخري لكى يستمر في اللعب مرة أخرى .

ومن جانبة فقد تمكن حارس المنتخب التونسي الكابتن “أيمن البلبولى” من إنقاذ فريقة من فرصة الهدف الذي كاد أن يكون لصالح المنتخب المصري، وذلك عن طريق اللاعب المتميز “محمد الننى” وذلك في الدقيقة الحادية عشر من وقت المباراة .