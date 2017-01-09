أليكس فيدال لاعب برشلونة يثير بعض الشكوك حوله من قبل النادي الكتالوني

لقد أثار مستقبل “أليكس فيدال” الظهير الأيمن للنادي المعروف “برشلونة” البالغ من العمر سبعة وعشرون عاما، بعض الشكوك من قبل النادي “الكتالونى”، خاصة وأن مدرب هذا النادي وهو “لويس إنريكى” لم يقتنع بعد بمهارات وقدرات “فيدال” حتى الآن، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل “إنريكى” لم يستعين به في أغلب المباريات .

كما أن “فيدال” يبحث منذ فترة عن عروض انتقال مناسبة ليرحل عن “البلوغرانا” في “ميركاتو”، وذلك في شهر يناير الجاري، كما أنة قد تلقى عرضا مؤخرا من النادي التركي “غالطة سراى”، ومن الواضح أنة عرض مغرى جدا من الناحية المادية .

وعلى الرغم من الإغراءات المادية الذي قدمها نادى “غالطة سراى” لللاعب ” أليكس فيدال” لكنة رفض التعاقد معهم رفضا قاطعا، وذلك لأنة في الفترة الأخيرة تعرض لعدد من التهديدات، هذا ما جاء في صحيفة “سبورت” الإسبانية .

كما نشر بالصحيفة أيضا أن السبب الرئيسي لفشل المفاوضات مع اللاعب “فيدال” هي التهديدات التي لاحقته مؤخرا .

ومن جانبة فقد أضافت الصحيفة أيضا، أن “فيدال” لم يكن وحدة الذي رفض الانضمام لهذا النادي وبنفس السبب .

ومن ثم فقد “أصبح” لدى فريق “برشلونة” مشكلة من قبل “فيدال” وذلك لأنة لم يكسب حب وثقة “لويس إنريكى”، ولكن بالرغم من هذا فلم يجد النادي بديلا منة في الوقت الحالي .

ومن المتعارف علية أن “أليكس فيدال” هو لاعب كرة قدم أسباني، يلعب بالنادي المشهور وهو نادى “برشلونة” بموقع الجناح والظهير الأيمن به، بدأ “فيدال” مشواره الكروي كمهاجم، ومن ثم فقد قام بتوقيع عقد مع نادى “إسبانيول”، كما خاض اللعب أيضا على سبيل الإعارة مع نادى “باناثنايكوس” .

وعلى الجانب الأخر فقبل أن ينتقل “فيدال” إلى “لمايوركا بي” ثم من بعدها “ألميريا بي”، لعب مع عدد كبير من الفرق في دوري الدرجة الثانية الأسباني، كما تمكن أيضا من الصعود إلى الفريق الأول لنادى “ألميريا” وذلك عام 2011 ، ثم بعد ذلك استطاع أن ينتقل إلى فريق “إشبيلية” وذلك عام 2014، وبعدها بعام واحد تم انتفاله إلى فريق “برشلونة” ليستقر به أخيرا .