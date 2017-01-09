ليونيل ميسي يرفع رصيد برشلونة إلي 13 هدفا بعد إحرازة هدف التعادل في مرمي فياريال

لقد تمكن اللاعب المحترف “ليونيل ميسى” من تسجيل هدف التعادل أمام فريق “فياريال”، وذلك في الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة، حيث كان هذا الهدف قد دفع فريق “ميسى” لخوض دوري الدرجة الأولى الأسباني لكرة القدم، ولكنة ظل بالمركز الثالث خلف الفريق المعروف “ريال مدريد” المتصدر و”أشبيلية” .

ومن جانبة وبعد مرور خمس دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، إستطاع لاعب فريق “فياريال” “نيكولا سانسونى” من أن يحرز هدفا لفريقه صاحب تلك الأرض التي تقام عليها المباراة، وذلك من خلال تسديده أرضية بعد تمريره من اللاعب “ألكسندر باتو” .

ومن ثم فقد استطاع “ليونيل ميسى” من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد أن أتقن ونفذ ركلة حرة في أعلى الزاوية الحرة لمرمى فريق “فياريال” .

كما أن من المعروف أيضا أن فريق “برشلونة” لم يأتي في صدارة جدول الدوري، ولكن “ميسي” بعد إحراز هذا الهدف إستطاع أن يرفع رصيده إلى 13 هدفا في صدارة هدافي المسابقة .

أما عن فريق “ريال مدريد” فإنه يأتي في الصدارة وذلك لأنة يمتلك 40 نقطة من 16 مباراة، ولكن فريق “برشلونة” فيمتلك 35 نقطة فقط من 17 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن فريق “أشبيلية” .

وعلى النحو التالي فقد كان فريق “أتليتيكو” يحتل المركز الرابع، ثم من بعدة يأتي فريق “فياريال” ليحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة، حيث أن الذي يفرقه عن فريق “أتليتيكو” نقطة واحدة .

نبذة مختصرة عن نادى برشلونة

يعتبر نادى برشلونة لكرة القدم هو نادى رياضي أسباني محترف، من مدينة برشلونة، أطلق علية بعض مشجعيه أسم “بارسا”، ومن المتعارف علية أن الذي قد قام بتأسيس هذا النادي أربعة لاعبين يحملون جنسيات مختلفة، منهم من يحمل الجنسية “الألمانية” ومنهم من يحمل الجنسية “الأسبانية”، ومنهم من يحمل الجنسية “الإنجليزية”، بينما الأخر يحمل الجنسية” السويسرية”، حيث أنهم تمكنوا من تأسيسه عام 1899، كما أن هذا النادي يعتبر واحدا من أهم نوادي كرة القدم، حيث أنة يحقق أعلى الإيرادات دائما .