امساكية رمضان 2017 السعودية معلومات كاملة عن الامساكية للسنة الهجرية 1438 لجميع مدن المملكة

شهر رمضان يحمل الترتيب التاسع من بين الأشهر الهجرية وفية روحانية عظيمة حيث يقوم جميع المسلمين بالإبتعاد عن الأشياء التي تبطل العبادة التي يقومون بها وهي الصيام منذ الفجر وحتى غروب الشمس .

ووفقاً للحسابات الفلكية فقد إتضح أن إمساكية شهر رمضان 2017 للعام 1438 هجرية سوف تبدأ من 27 مايو القادم في مصر و السعودية والعديد من الدول العربية الأخرى وأنة سوف يأتي لـ 29 يوم خلافاً عن العام الماضي أما آخر أيامة سيكون يوم 23 يونيو 2017 .

في شهر رمضان يتسابق المسلمين من أجل أداء العبادات ومحاولة إستغلال الأيام المباركة وأيضاً ليلة القدر الليلة التي يزيد فضلها وتعتبر خيراً من ألف شهر وفيها يستجاب الدعاء .

تتغير أجواء الأيام ويختلف الروتين بإقتراب شهر رمضان المبارك كذلك هناك ليالي جميلة يعيشها الناس ويشاهدون برامج ومسلسلات رمضان 2017 ومن ثم بعد إنتهاء شهر رمضان يأتي أول أيام عيد الفطر المبارك والذي سيأتي هذا العام في 24 يونيو 2017 وتستمر أفراح الناس .

إمساكية شهر رمضان للعام 2017 تعتبر مهمة جداً من أجل معرفة الوقت الذي يجب فية الإمساك عن الطعام و أيضاً معرفة مواقيت الصلاة للفروض الخمسة .

في المملكة العربية السعودية يكون رمضان بنكهه مختلفة وخصوصاً في مكة المكرمة و المدينة المنورة حيث هناك الكعبة الشريفة و المسجد النبوي وتزداد الأجواء الرمضانية هناك حيث الدعاء والسلام على النبي المصطفى علية الصلاة و السلام والخشوع لله تعالى .