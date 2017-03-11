تقويم 2017 ميلادي جاهز للطباعة ، التقويم الميلادي 2017 النسخة الكاملة مع الإجازات

عند الحديث عن السبب الاساسي في تسمية التقويم الميلادي بهذا الاسم، أو ما يعرف بالتقويم المسيحي الذي يعتمد خلال هذه الفترة ضمن مختلف الاسواق المالية والعالمية.

ويعود ذلك بسبب السيطرة الأوربية على مختلف قطاعات العالم، وتعود فكرة هذا التقويم على اساس دوران الشمس حول الكرة الارضية، وبذلك تكون بداية السنة الميلادية.

بالإضافة إلى كون أن السنة تتكون من أثني عشر شهر أي 365 يوم في السنة العادية اما بالنسبة لسنة الكبيسة فهي تتكون من 366 يوم، ويعود السبب الاساسي في تسميتها لكون إن بدايتها كانت في يوم ميلاد السيد المسيح عيسي ابن مريم، عليه السلام.

وهكذا نكون تعرفنا عن ما هو التقويم الميلاد، وما سبب تسميته بذلك، وفي المقالات القادمة سيتم التوسع أكثر بحول الله حول الأمر وذلك وفقاً للتفاعل والطلب الذي سيكون منكم احبتي القراء.