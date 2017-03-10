حصريا مواقيت الصلاة في مصر والدول العربية 2017

حصريا مواقيت الصلاة في مصر والدول العربية، في إطار حرصنا الدائم على تقديم خدمة إخبارية متميزة لقرائنا الكرام، بصفة مستمرة والتي تمس حياة الكثير من المواطنين بشكل حصري ومباشر، فيأتي أهمية موضوع مواقيت الصلاة الخمسة علي مصر والوطن العربي.

حيث نحرص دائما علي تقديم الخدمات المتميزة بشكل يومي ومستمر مثل أسعار الذهب والأسعار مود البناء وتوقعات علماء الفلك بشكل حصري ويومي وهذه الخدمات تمس قطاع كبير من المواطنين.

واليوم نقدم لكم مواقيت الصلاة اليوم الأحد في عدد كبير من محافظات الجمهورية والدول العربية، والتي تشتمل علي الخمس فروض وهم صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وأيضا صلاة الضحى أو شروق الشمس.

وتأتى مواقيت الصلاة بالسعودية كما يلي، مكة “الفجر 4:49 ص، صلاة الظهر 12:17 م، صلاة العصر 3:42 م، صلاة المغرب 6:27 م، صلاة العشاء 7:57 م”.

والمدينة المنورة “الفجر 4:47 ص، الظهر 12:18 م، صلاة العصر 3:45 م، صلاة المغرب 6:29 م، صلاة العشاء 7:59 م”.

والرياض “الفجر 4:18 ص، أذان الظهر 11:49 ص، أذان العصر 3:17 م، أذان المغرب 6:01 م، أذان العشاء 7:31 م”.

والعاصمة الأردنية عمان “الفجر 4:52، أذان الظهر 12:32م، أذان العصر 4:04 م، أذان المغرب 6:47 م، أذان العشاء 8:17 م”.

تأتى مواقيت الصلاة في القاهرة “الفجر 4:09 ص، آذان الظهر 11:51 ص، آذان العصر3:22 آذان المغرب 6:05 م، آذان العشاء 7:24”.

والإسكندرية “الفجر 4:12 ص، آذان الظهر 11:56 آذان العصر 3:28 ، آذان المغرب 6:11 م، آذان العشاء 7:31 م”.

والإسماعيلية “الفجر 4:04 ، آذان الظهر 11:47 م ، آذان العصر 3:19 م ، آذان المغرب 6:01 م، آذان العشاء 7:20 م”.

وشرم الشيخ “الفجر 4:00 ص، وقت صلاة الظهر 11:39 وقت صلاة العصر 3:09 م، وقت صلاة المغرب 5:52 م، وقت صلاة العشاء 7:09 م”.

وأسوان “الفجر 4:10 ص ، وقت صلاة الظهر 11:44 ص، آذان العصر 3:12 م، آذان المغرب 5:56 م، آذان العشاء 7:10”.