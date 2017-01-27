فوائد عسل النحل كاملة تعرف عليها

فوائد عسل النحل ، يعتبر عسل النحل واحداً من العناصر التي تحمل الفوائد المختلفة صحياً والتي أيضاً تفيد جسم الإنسان بشكل كبير، وذلك لما يحتويه من فيتامينات ومعادن كثيرة لازمة وضرورية للجسم، وقد خصه الله عز وجل في كتابة الكريم بأنة فيه شفاء للناس، فلا شك أنة له تأثير واضح في علاج بعض الأمراض، على الرغم من أنة عنصر طبيعي يأتي من رحيق الأزهار التي تقوم النحلة بصنعة ولا علاقة بتدخل الأطباء في تكوينه .

وقد ثبت من خلال التجارب العلمية والدراسات التي أجريت على عسل النحل أنة يفيد الجسم بمثابة 3 كيلو غرامات ونصف من اللحم، و خمس أكواب من الحليب، كما يحمل العسل أيضا قيمة غذائية كبيرة جدا للأطفال وللكبار، حيث أنة سريع الهضم وخفيف على معدة الأطفال ويمكن أن لا يؤخذ مباشرة وأن يذاب في الأطعمة والمشروبات التي يتناولوها مثل اللبن والزبادي وغيرهم .

كما ثبت علميا أيضا أن عند تناول الإنسان من 100 إلى 150 جرام من عسل النحل يوميا يعمل ذلك على تقوية عضلة القلب لما يحتويه على سكر الجلوكوز الذي يعمل على تغذية تلك العضلة، وللعسل فوائد عديدة وتتمثل في العديد من الصور منها فائدته للشعر والبشرة والجنس وأيضا فائدة أكلة قبل النوم وعلى الريق وغيرها من الفوائد العديدة التي لا حصر لها .

فوائد عسل النحل

عسل النحل ما هو إلا علاج طبيعي هام جداً في كافة النواحي الصحية، فيه شفاء للناس من كل داء، ولا يفسد أبداً مهما طالت فترة تخزينه حتى وإن ظل مُخزن لسنوات عدة، وللعسل أنواع عِدة، يختلف نوعه باختلاف رحيق الأزهار الذي يتغذى عليه النحل، كما أن البيئة أيضاً تؤثر في أختلاف نوع العسل، كما ننصح باقتناء العسل واستعماله بشكل يومي لتحقيق أقصى أستفادة ممكنة.

ما هي فوائد العسل مع الحبة السوداء

في ظل وجود الأدوية التي يقوم بوصفها الطبيب المعالج، إلا أن الطب البديل مازال موجودا ويستخدمه الكثير من الناس لأنهم يروا أنة أكثر أمانا لهم وأقل عرضة للآثار الجانبية التي قد تسببها بعض الأدوية ، ألا وهو العلاج بالأعشاب الطبيعية والتي من أهمهم الحبة السوداء وهى حبة البركة التي تأتى في المقدمة هي وعسل النحل، وذلك لأن هذه الحبة قد خصها الحبيب المصطفى بالذكر فقال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم ” إن هدة الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام” صدق رسول الله صلى الله علية وسلم، فهذا دليل قوى يجعل البعض أكثر تداولا على شراء تلك الحبة السوداء، والتي تحمل أسماء عدة فالبعض يطلق عليها اسم الكمون الأسود أو القزحة .

وقد نصح العديد من الأطباء بخلط حبة البركة مع عسل النحل وتناولهم هذا المزيج للحصول على صحة جيدة ولتجنب حدوث أي أمراض بإذن الله، فالفائدة التي يحتويها كلا منهما قادرة على أن تقى الإنسان من العديد من الأمراض .

فوائد عسل النحل للشعر

يعد عسل النحل واحدا من أهم الوصفات الطبيعية التي يحرص علية بعض الأشخاص باستخدامه في علاج مشاكل وتقصف الشعر، فالعسل يعمل على نمو الشعر بصورة طبيعية وواضحة لأنة يحتوى على مضادات الأكسدة الطبيعية، بالإضافة إلى أنة يعمل على ترطيب ونعومة الشعر، ويزيد من قوة البُصيلة بفروة الرأس والتي تقوم بتطويل الشعر بشكل واضح وسريع، كما نصحوا بعض الأطباء بحسن أستخدام عسل النحل بصورة يومية لأن هذا يعمل على فرد الشعر وتحويله من شعر جاف إلى شعر أملس وناعم، بالإضافة إلى أنه يعطى لمعانا وبريقا للشعر ويجعله قويا وخاليا من القشرة والحكة وذلك لأن عسل النحل يعتبر مطهر طبيعي للشعر لما يحمل من صفات مضادة للبكتيريا، وهذا ما يجعل الشخص يرى الفرق بمجرد استخدامه له .

فوائد عسل النحل للبشرة

يقوم عسل النحل بدورة كمنظف ومطهر للبشرة الجافة والدهنية، فعند استخدام العسل بصورة يومية للبشرة يجعلها أكثر نضارة وإشراقه، كما أنة سيخلصها من أي شوائب عالقة بها، فالاستخدام المستمر له وبصورة يومية يجعله يفتح خلايا البشرة ويخلصها من أي أتربة متراكمة عليها نتيجة وضع الميك أب بصفة مستمرة عليها واستخدمتنا الغير صحيحة لمستحضرات التجميل التي تؤثر بشكل سلبي على مسامات البشرة، فيجب أن تستخدمي عسل النحل كمدلك لبشرتك المبللة لفتح تلك المسامات، والعسل أيضا يمكن الاستفادة منة كعنصر طبيعي في تقشير و صنفرة البشرة.

يمكنكم تحضير تلك الخلطة من خلال خلط 1 ملعقة كبيرة منة على القليل من عصير الليمون مضاف إليهم 2 ملعقة من اللوز المطحون وتدليكهم على البشرة برفق ثم غسلهم بعد ذلك بالماء الدافئ، بالإضافة إلى أنة علاج طبيعي قوى للقضاء على حب الشباب وذلك من خلال عمل خليط مكون من 1 ملعقة كبيرة من اللبن مضاف علية 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الطازج مضاف عليهم أيضا رشه قليلة من الكُركُم البودر وعليهم 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون وبعد خلط تلك المكونات مع بعضهم البعض يتم وضعهم على البشرة لمدة لا تتجاوز النصف ساعة ثم بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر .

فوائد العسل قبل النوم

العسل من المواد الطبيعية والفعالة التي تساعد الجسم على إنقاص وزنة إذا تم تناوله ملعقة منة بصورة يومية قبل النوم خاصة لمن يريدون عمل الرجيم، فدائما يحرصون أطباء التخسيس بتناول ملعقة عسل مذابة في 1 كوب من الزبادي على القليل من عصير الليمون الحامض قبل النوم بصفة يومية هذه الوصفة تعمل علي خسارة الوزن، وقد أجريت بعض الدراسات العلمية حول ذلك الموضوع وأثبتت أن عسل النحل إذا تم تناوله كل يوم خاصة قبل النوم جديرا بأن يجعل الجسم يخسر كيلو ونصف جراما من وزنة كل أسبوع وذلك لأن العسل يحتوى على مادة السكريات التي تقوم بدورها على إنتاج الطاقة بوفرة داخل الخلايا المسئولة عن هرمون زيادة الوزن .

فوائد عسل النحل على الريق

يقوم عسل النحل بدورة على فقدان وزن الجسم إذا تم تناوله صباحا وخاصة على الريق، وذلك لأن يحمل فوائد عديدة من أهمها أنة منتج طبيعي من عند الله فالسكر الموجود بداخلة أيضا طبيعي وليس مصنع، فلذلك لا يسمح بمرور السعرات الحرارية العالية للجسم عند تناوله، بالإضافة إلى أن العسل يعتبر من أهم مضادات الأكسدة، كما أنة يعمل على طهارة المعدة والأمعاء بصفة مستمرة، مما يجعل الجهاز المناعي لدى متناول عسل النحل على الريق أقل عرضة بالإصابة بالأمراض عن غيرة .

فوائد عسل النحل للأطفال



مما لا شك فيه أن عسل النحل يؤثر تأثيرا إيجابيا على صحة الأطفال، فتناول الأطفال للعسل بكثرة يجعله أقل عرضة بالإصابة بالأمراض وخاصة أمراض البرد والإنفلونزا التي تصيبهم باستمرار منذ صغرهم، ولذلك فإن العلاج بتناول عسل النحل في حالة السعال التي تصيب الأطفال يكون أحيانا أفضل من الأدوية التي يصفها الطبيب لأنة يحتوي علي حمض الفوليك والحديد الذي بحاجة إليه الأطفال، وكما ذكر الله تعالى في كتابة العزيز أنة فيه شفاء للناس، كما أن العسل يعمل على نمو الأطفال بشكل طبيعي وصحي، وذلك لأنة يقوم بمد أجسامهم بالحديد الذي يساعد على بناء أجسامهم، كما ينصح الأطباء دائما بتناول العسل خاصة للأطفال المصابون بسوء التغذية .

فوائد عسل النحل للجنس

يعمل عسل النحل على تنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان، وذلك إذا تم تناوله بصفة مستمرة من خلال مزجه مع القليل من مشروب القرفة، أو الجنزبيل المغلي، مما يساعد ذلك أيضا على علاج بعض الرجال الذين يشتكون من ضعف انتصاب العضو الذكرى لديهم، حيث أن هذا المزيج لم يكن له أي أثار جانبية، بالإضافة إلى أن عسل النحل يحمل العديد من الفيتامينات والتي من أبرزهم فيتامين B الذي يعمل على زيادة القدرة الجنسية وأيضا الرغبة الجنسية لدى الرجال .