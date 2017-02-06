فضل شاكر يمنع إبنه من الظهور علي شاشات التليفزيون

أكدت مصادر مقربة من الفنان فضل شاكر أنة طلب من ابنة المطرب محمد الذي أصدر أغنيته الأخيرة، بأن لا يظهر في برنامج “هيدا حكي” من تقديم الممثل اللبناني المعروف “عادل كرم”، وذلك بسبب البيان التي أصدرته شقيقة ضابط جيش لبناني إسمة ” جورج بوصعب”، بعد استشهاده في معارك دارت في منطقة عبر بجنوب لبنان، وطالب البيان خلال شاشة “أم تي في” بان لا تقوم باستقبال محمد فضل شاكر، وذلك بسبب أن الفنان والدة “فضل شاكر” متورط في قضية إلي الآن وهي قضية القتال ضد القوى الأمنية الشرعية بلبنان.

وأضافت المصادر بان الفنان فضل شاكر، قد أكد بأنة لم ولم يرضي بان يظهر محمد ابنة عبر شاشات تلفاز عربية بعد أن قامت بتوجيه تهمة لصقت بسمعته إلي الآن، بالإضافة إلي أن هناك خطوة أخري جديدة من شأنها استهداف ابنة الذي يعتبر بعيدا تماما عن جميع هذه الأحداث، لافتة أنة لا يزال طالب جامعي بعيدا كل البعد عن التهمة الملصقة بوالدة.

وقد أفادت معلومات مقربة من الفنان فضل شاكر بأن الفنان اللبناني مستمر إلي الآن بالدفاع عن نفسة قبل أن يخرج من مخيم عين الحلوة بلبنان كما أنة يخشي أن يكون مصيرة مثل

الشيخ أحمد الأسير، الذي قرر بخوض معركة كبير ضد الجيش اللباني وذلك بحسب اعترافاته التي أدلي بها.

وأشارت المعلومات إلي أن الفنان فضل شاكر لم يكن له أي دور عسكري علي الإطلاق

من هو الفنان فضل شاكر:

أسمة الحقيقي فضل عبد الرحمن شاكر سمندر واشتهر في الوسط الفني بإسم “فضل شاكر”، من مواليد 1 إبريل لعام 1969، وهو مطرب ومغني سابقا.

كان قد بدأ حياته الفنية في عمر صغير وهو إبن خمسة عشر عاما، وذلك خلال غنائه في الأعراض والحفلات الصغيرة بلبنان.

كما صدر له 11 أبوم غنائي ومنهم حوالي 21 أغنية منفردة بعيدا عن الألبومات، ثم أعلن اعتزاله الغناء نهائيا في عام 2012.

كان فضل شاكر يعزف علي البينانو ويمارس الرياضة بإستمرار، وهناك إعتقاد خاطئ بأنة فلسطيني ولكن الحقيقة أنة تربي فقط في المخيمات الفلسطينية، لكنة في الأصل لبناني.