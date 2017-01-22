شاهيناز تقرر خلع الحجاب وتعود للساحة الغنائية

يُعد قرار أرتداء الحجاب من القرارات الهامة في حياة الإنسان وبشكل خاص الذي يعمل في مجال الفن، وذلك نظرا لكم الانتقادات التي تلاحقه بسبب أنة يتنافى كليا مع العمل في الفن شكلا وموضوعا، أما حين اتخاذ قرارا بارتداء الحجاب يصبح موضوعا مثار للجدل، ولكن حين يتم خلع الحجاب بعد ارتدائه خاصة في المجتمعات الشرقية يكون أكثر بلبلة وجدلا.

حيث تعرض لتلك الموضوع أكثر من فنانة وكانت من ضمن أولئك الفنانة عبير صبري، ثم فوجئنا منذ أشهر قليلة بقرار الفنانة شاهيناز خلع الحجاب، نجمة برنامج “ستار ميكر”، بعد أن اتخذت قرارا بارتداء الحجاب وإعتزالها الغناء والفن، وقد حظت وقتها علي شهرة واسعة خاصة بعد غنائها أغنيتها الشهيرة في برنامج “ستار ميكر”.

وبعد أن قررت ارتداء الحجاب وقتها عزفت عن تقديم لون جديد من الغناء يتناسب مع حجابها، وقامت بتقديم ألبوم ديني ومجموعة من الأغاني الدينية والاجتماعية، خلال 9 سنوات الماضية فترة ارتدائها الحجاب، وفي خلال الساعات القليلة الماضية، تفاجئنا جميعنا بقرار الفنانة “شاهيناز” بخلع الحجاب والعودة لعالم الفن والغناء.

حيث أكدت الفنانة شاهيناز في أول تصريحاتها الصحفية بعد العودة لعالم الغناء وخلعها الحجاب بعد ارتداؤه لسنوات طويلة، أن الغناء هو مهنتها الأساسية ومجال دراستها أيضا، مضيفة إلي أن قرار العودة للساحة الغنائية وخلع الحجاب جاء بعد قناعة تامة بضرورة العودة بالشكل الذي أعتاد عليه معجبيها.

وأضافت الفنانة “شاهيناز”، أن تقوم حاليا بعقد عدة جلسات عمل مع كبار الشعراء والملحنين، وذلك من أجل الإستقرار في النهاية علي أعنيات ألبومها الجديد، لافتة إلي أنها سوف تقوم بطرح أغنية “سنجل”، بعد الإنتهاء من تصوريها في مطلع الصيف القادم، علي أن يتم صدور ألبومها الجديد في نهاية عام 2017.

يذكر أن الفنانة “شاهيناز”، قررت أرتداء الحجاب واعتزال فن في عام 2008 الماضي، بعد تفكير أستمر طويلا قبل أتخاذ هذا القرار وظهرت بصور كثيرة وهي ترتدي الحجاب، وكان قرار الفنانة “شاهيناز” بالحجاب علي حد قولها نوع من التقرب إلي الله، مؤكدة وقتها بأنه قرار شخصيا لا يجب التعليق علية.