فيلم LA LA LAND يحصل علي جائزة أفضل فيلم موسيقى

تمكن الفيلم الموسيقى LA LA LAND من الحصول على جائزة أفضل فيلم موسيقى، كما حصل أيضا على جائزة أفضل مخرج وهو “لداميان شازيل”، وذلك من خلال حفل توزيع جوائز “جولدن جلوب” وذلك لدورته 74، حيث أنة قد نظم من خلال رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية .

ومن ثم فقد حصل “ريان شوسلينج” وهو بطل هذا فيلم LA LA LAND، من الحصول على جائزة أفضل ممثل، بينما حصلت “إيما استون” على جائزة أفضل ممثلة، كما حصل أيضا ” وستين هورويتز” على جائزة أفضل موسيقى تصويرية بالفيلم، ومن جانبة فقد حصل أيضا “داميان شازيل” على جائزة أفضل سيناريو للفيلم، كما فازت أيضا أغنية “CITY OF STARS” على جائزة أفضل أغنية بالإضافة إلى أن من المتوقع أن يتم ترشيحها لجائزة أوسكار .

ولم يكن فيلم LA LA LAND وحدة الذي حصل على جوائز، بل كانت توجد أفلام عديدة أخرى بقائمة الفائزين واستطاعت أن تنال من هذه الجوائز المقدمة من الحفل .

وقد كانت من أبرز هذه الأفلام هو فيلم “MOON LIGHT” على جائزة أفضل فيلم درامي وذلك للعام الجاري 2017 .

وفى ظل هذا التكريم فقد كرم عدد من المسلسلات أيضا ومن أبرزهم المسلسل الناجح المعروف بإسم “THE NIGHT MANAG” .

وفى هذا السياق فمن المعروف عن LA LA LAND أنة فيلم موسيقى وكوميدي ودرامي وأيضا موسيقى، تدور أحداثة إلى أن هناك ممثلة طموحة للغاية يقع في حبها شاب، وذلك يحدث داخل مدينة لوس أنجلوس، وقد شارك التمثيل عددا من النجوم من أبرزهم النجم “رايان غوسيلينغ” وكذلك أيضا “جى كى سيمونز، فين ويتروك، روز مارى ديويت، وإيما ستون، جون لجند، ميغان فاى”، كما قام بكتابة السيناريو السيناريست “جيسون فوكس بدور كارلو”، كما قام بإخراج وتأليف الفيلم المخرج المميز “داميان تشازل” .

بالإضافة إلى ذلك إلى أن تم عرض الفيلم لأول مرة عام 2016 وبالتحديد يوم 31 أغسطس، من خلال مهرجان البندقية السينيمائى، وذلك قبل أن يعرض في الولايات المتحدة الأمريكية لنفس العام وبالتحديد يوم 2 ديسمبر .