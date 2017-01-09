ألبوم تامر عاشور 2017 حاليا بالأسواق

لقد تمكن المطرب الشاب “تامر عاشور” مؤخرا من الانتهاء من تسجيل ألبومة الغنائي الجديد والذي يعرف بإسم “خيالي “، فقد أكد “عاشور” من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أنة قد انتهى من تسجيل أخر أغنية بالألبوم.

كما أكد بشكل نهائي أنة سوف يتم طرحة بالأسواق يوم 17 من الشهر الجارى، وأضاف”عاشور” أيضا أن سوف تقوم شركة مزيكا بطرح واحدة من أغاني الألبوم وهى أغنية “محظوظ” وذلك قبل موعد إصدار الألبوم بأسبوع، وذلك سيكون نوع من أنواع الدعاية للألبوم، ولم تكن شركة مزيكا وحدها هي التي ستقوم بطرح الأغنية، بل أيضا عالم الفن، كما تمنى “عاشور” أيضا أن ألبومة الجديد ينال إعجاب الجمهور .

ومن المعروف عن الألبوم أنة يحمل أغاني عديدة ومتنوعة، منها الحزين ومنها الرومانسي ومنها الكلاسيك، حيث كانت تلك هذه الأغاني تحمل العناوين الأتية وهى “باى باى، بفرح، كرهيني فيكى، خيالين محظوظة، سنين عيشناها، يوم من عمري، أجمل حلم، الرك على النية” .

جدير بالذكر أن المطرب “تامر عاشور” قام بطرح أخر أغنية له في عيد الحب والتي كانت تحمل إسم “سنين عيشناها” والتي كانت واحدة من أغاني الألبوم الجديد “محظوظ” كما أنها نالت إعجاب الكثير .

يذكر أن “تامر عاشور” مطرب مصري، ولد يوم 2 يناير لعام 1984، عمل بالفن وخاصة بمجال الغناء نظرا لجمال صوته ولدفئ مشاعرة، وهذا ما جعله يشتهر وينتشر في عالم الغناء بسرعة الصاروخ، خاصة وأنة أثبت جدارته في هذا المجال بعد أن قام بعمل العديد من الأغاني، فقد إستطاع في خلال أربع سنوات فقط أن يقوم بإصدار خمسة عشر أغنية ناجحة، وهى الفترة من 2004 حتى 2008، حيث كانت من أبرز وأشهر هذه الأغاني التي نالت إعجاب كم كبير من الناس هي أغنية “نفسى أقولك، إنت أخترت، مبقاش، في ليالي عذابي معاك، كل يوم” والعديد من الأغاني الناجحة له .

أما عن عام 2006، فجميعا نعرف أن هذا العام بالتحديد شهد كل الأغاني السنجل الذي قام “تام عاشور” بتسجيلها .