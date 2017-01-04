نجاة الصغيرة تفاجئ جمهورها بأغنيتها جديدة كل الكلام بعد 15 عاما

هلّ العام الميلادي الجديد 2017 على الشعب المصري بالسعادة والتفاؤل، حيث شهد معظم الناس أخباراً سعيدة بقدوم هذا العام، ومن أبرز هؤلاء الناس هم المحبون والعاشقون لصوت الفنانة المطربة “نجاة الصغيرة”، حيث قامت الفنانة “نجاة” بتسجيل أغنية جديدة بعنوان “كل الكلام” لتكون هذه هي أول أغنية تقوم بتسجيلها بعد طول غياب عن الساحة الفنية والغنائية، وبتلك الأغنية تكون قد أعطت “نجاة” إشارة للرجوع للفن من جديد .

من هي الفنانة نجاة الصغيرة

ومن المتعارف علية أن “نجاة الصغيرة” تعتبر واحدة من أهم وأشهر رموز الموسيقى العربية وذلك في القرن العشرين، وخاصة في العصر الذي أشتهر بإسم “العصر الذهبي” وهو في الخمسينات والستينيات، بالإضافة إلى ذلك إنها ممثلة ومغنية مصرية ولدت يوم 11 أغسطس لعام 1938، استطاعت أن تثبت وجودها في عالم الغناء وذلك بجودة ونقاء صوتها، فقد أعلنت اعتزالها الغناء في عام 2002، ولكن رجعت مرة أخرى إلى الغناء هذا العام بأغنيتها الجديدة “كل الكلام” .

تمكنت نجاة من الغناء عندما كانت في الخامسة من عمرها، حيث أنها كانت تغنى في التجمعات العائلية، أما عندما تجاوزت الثامنة من عمرها تمكنت من المشاركة في الفيلم العربي “هدية” والذي تم إصدارة عام 1947، ليكون هذا هو أول فيلم قامت بالظهور من خلالة .

ومن ثم فقد قام “فكري أباظة” الكاتب الصحفي الملقب بشيخ الصحفيين و المشهور بالكتابة وقتها عن “نجاة” حيث قال أن لابد الوقوف بجانب هذه الطفلة الصغيرة حتى يقوى عودها ويشتد، وستظل دائما محتفظة بنضارة بشرتها وبإطلالتها القوية اللامعة .

ومن المعروف أيضا أن في منتصف الستينات قامت المذيعة اللامعة “سلوى حجازي”، بإجراء حوار تليفزيوني مع المطربة “نجاة”، حيث تبين من خلال هذا اللقاء أن “الصغيرة” أخت لثمانية أشقاء وشقيقات، وعندما وصلت إلى التاسعة عشر من عمرها وهى فترة ريعان الشباب، قام والدها وقتها بتكليف شقيقها الأكبر وهو “عز الدين” بتدريب شقيقته على حفظ أغاني العظيمة “أم كلثوم”، وذلك لتكون على أتم الاستعداد بتقديم هذه الأغاني أمام حفلات الفرقة، وبالفعل أتقنت “نجاة” هذا ومن ثم جاءت نقطة الانتشار بالنسبة لها .