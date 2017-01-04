نهال عنبر تنفي شائعة وفاتها بنفسها

لقد كانت الفنانة المتألقة “نهال عنبر” الفترة القليلة الماضية محور اهتمام رواد التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، حيث أن تداولت إشاعة سخيفة ومغرضة، تفيد بأن الفنانة “نهال” قد توفت إثر حادث مروع، ومن ثم فحينما علمت الفنانة بالخبر السيئ هذا من خلال التليفونات التي جاءتها بكثرة، من أقاربها ومن أصدقائها المقربون إليها، استطاعت أن توصف هذه الإشاعة بكلمة واحدة أنها “مقرفة”، وذلك لأنها تحدث بلبلة وتجعل كل المقربون إليها ينزعجون بشكل كبير عليها وعلى صحتها، كما أضافت الفنانة أيضا بأن الأعمار بيد الله وحدة، لا شريك له .

وعلى الجانب الأخر فلم تكن هذه الإشاعة هي مصدر إنزعاج ل “نهال” وحدها، بل كان مصدر ضيق أيضا للفنانين المقربين إليها وعلى رأسهم نقيب الممثلين الفنان الدكتور “أشرف ذكى” حيث أنة أعرب عن مدى انزعاجه بهذا الخبر المشين، كما أنة قام على الفور بالاتصال بالنجمة “نهال عنبر” ليطمئن عليها، وبالفعل إجابته قائلة أنها في أحسن حال وأن كل شئ على ما يرام .

ومن الناحية الأخرى فأن “نهال عنبر” تعتبر واحدة من الفنانات التي أثبتت جدارتها في عالم السينما والتليفزيون، وكذلك أيضا المسرح فهي من مواليد محافظة القاهرة، حيث أنها ولدت يوم التاسع من أكتوبر لعام 1969، كما إنها حاصلة على بكالوريوس سياحة، ثم بعد ذلك تمكنت من أن تدخل في عالم الفن وذلك بعد أن اكتشفها “شريف عرفة” المخرج السينمائي المعروف، حيث أنة قام بتقديم من خلال دور قصير وهو فيلم “طيور الظلام” الذي قام ببطولته الفنان الزعيم “عادل إمام” والفنانة “يسرا”، ثم بعد ذلك استطاعت “نهال عنبر” أن تتحه إلى العمل بالتليفزيون، ثم بعد ذلك تعرفت على “مجدى الحسيني” عازف الأورج المشهور حيث أن هذا التعارف أثمر هذا التعارف على الارتباط، ولكن لم يستمر هذا الارتباط كثيرا،حيث أنهم قد انفصلوا بعد أن أنجبت منة طفل وهو “حسام” .

ومن ثم فقد عملت الفنانة “نهال عنبر” بالعديد من المسلسلات التليفزيونية الناجحة والتي من أبرزها، مسلسل “العراف، وصاحب السعادة” مع الفنان “عادل إمام”