هاتف نوكيا 3310 يعود من جديد Nokia 3310 تعرّف على السعر والمواصفات

نوكيا 3310 ، يُعد هاتف Nokia 3310 أحد أبرز الهواتف المحمولة التي تربعت لفترة غير قصيرة منذ عام 2000 على عرش الهواتف المحمولة، والذي ساعد شركة نوكيا كثيراً في الانتشار والتوسع، حيث تم إصدار وبيع الملايين من النسخ للهاتف نوكيا 3310، وذلك نظراً للسمعة الطيبة التي أكتسبها الهاتف، حيث أن الكثير من الناس كانوا يبحثون عن مواصفات كثيرة.

والجدير بالذكر أن جميع المميزات تواجدت في هذا الهاتف المحمول نوكيا 3310، لقد كانت بطارية هذا الهاتف التي كانت تستمر لعدة أيام مشحونة دون أنقطاع، ناهيك عن الخامات المصنوعة منه هذا الجهاز والتي ُعطيه قوة تحمل هائلة للعوامل الجوية المحيطة به.

لقد أقتني الكثير منا هذا الهاتف، وحمل بين طياته العديد من الذكريات، ولعلك تكون أنت أيضاً أحد من قام بحمل هذا الجهاز لفترة من الزمن، لكن سرعان ما سبقت التكنولوجيا الزمن، وأصبحت التطورات التكنولوجية تزداد بشكل رهيب، وخرجت لنا الهواتف الذكية التي حوّلت أنظار الكثيرين منا عن مثل تلك الهواتف التقليدية والعزوف عنها والتحول إلى الهواتف التي تعمل باللمس.

بعد أن قامت شركة «إتش إم دي» بشراء الاسم التجاري لنوكيا، عزمت على الارتقاء مجدداً بهذا الاسم العظيم وإعادته إلى مكانته الطبيعية بين الشركات الإلكترونية المُصنعة للهواتف في العالم، فقد كشفت النقاب مؤخراً عن هاتفها الذي الجديد Nokia 6 والذي يحوي العديد من المزايا المختلفة، كما أن الشركة تسعى لخلق المزيد من الأفكار التي تساعد على نهوض أسم نوكيا من جديد، وكانت أحد هذه الأفكار، إعادة طرح هاتف نوكيا 3310 من جديد في الأسواق.

في مؤتمر الهواتف الذكية، والذي سوف يُقام في برشلونه، ستقوم الشركة بالكشف عن طرح هاتف Nokia 3310، وكذلك أيضاً سيتم الإعلان عن هاتفين آخرين وهما Nokia 3 و Nokia 5 واللذان يعملان بالأندرويد، وعليهم تطبيقات أندرويد المختلفة، وسيتم طرحهما مبدئياً في الهند و الصين.

مواصفات هاتف نوكيا 3310

ستُعيد الشركة تصنيع هذا الهاتف من جديد مع إدخال بعض التعديلات البسيطة على السوفت وير الخاص به، مع البقاء على نفس الخامات ذات الجودة العالية التي كان يصنع منها هذا الهاتف قديماً، وكذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البطارية الخاصة به لتصبح أكثر عمراً وأكثر تحملاً، وأوضحت الشركة أنه في حال نجاح فكرة عودة نوكيا 3310 من جديد، ستقوم بطرح الموديلات القديمة تِباعاً.

سعر هاتف Nokia 3310

الجدير بالذكر أن الشركة ستقوم بطرح الهاتف بسعر 60 دولار، أي ما يزيد عن 1100 جنيهاً مصرياً، لمعرفة سعر الهاتف بعملة بلدك يمكنك حساب مبلغ الـ 60 دولار بما يقابله من عملة بلدك مقابل الدولار.