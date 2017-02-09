فوائد القرفة وأضرارها، القرفة من النباتات العشبية التي تحمل رائحة قوية، كما أن لها استخدامات عديدة ومتنوعة، فالبعض يقوم بتناولها على هيئة مشروب ساخن كي تدفئ معدته خاصة في فصل الشتاء، والبعض الأخر يستخدمه كنوع من أنواع التوابل التي لا غنى عنها أثناء عمليات الطهي، فالقرفة تتميز بالرائحة والنكهة المميزة التي تزيد من قيمة وجمال الطعام، والأغلبية العظمى من الطهاة يفضلون وضعها أثناء طهي اللحوم، سواء كانت بمفردها أو برفقة بعض التوابل الأخرى مثل الزنجبيل والفلفل وغيرهم من التوابل التي تحمل قيمة غذائية كبيرة للجسم، فالقرفة من الأعشاب التي تعالج بعض مشاكل الشعر، من خلال مزجها مع مكونات طبيعية أخرى، وللقرفة أكثر من فائدة وأكثر من استخدام، وفيما يلي سنوضح لكم ما هي أهم فوائد واستخدامات القرفة؟ .

فوائد القرفة

القرفة لها فوائد كثيرة وهذا ما يميزها عن غيرها من الأعشاب المختلفة، وسوف نقوم بعرض هذه الفوائد تفصيلياً كما فعلنا سابقاً في موضوع فوائد الثوم الذي تعرضنا فيه للفوائد التي يُقدمها الثوم لأجسامنا ومدى أحتياج جسم الإنسان إليه.

فوائد القرفة للتنحيف

تعد القرفة من أهم العوامل التي تساعد على فقدان الوزن بصورة طبيعية وواضحة، حيث أنها تعمل على انخفاض مستوى الأنسولين في الدم، الذي له دور فعال في حماية الجسم من أي مرض يلحق به، فبالتالي لا يصاب الجسم بمرض السمنة، ويقوم بحرق السعرات الحرارية الزائدة به .

كما أن تناول كوب واحد من القرفة المطحونة يوميا يعمل على انخفاض مستوى السكر بالجسم مما يؤدى ذلك أيضا على فقد الوزن بصورة واضحة، وكما نعرف أن الجسم يكون مستعدا للزيادة بعد تناول الطعام مباشرة نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الجسم، فلذلك تكون القرفة هي الحل الأمثل للقضاء على هذه المشكلة، هذا بجانب إتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بصفة مستمرة .

فوائد القرفة للجنس

تحمل القرفة العديد من العناصر المهمة التي تعمل على زيادة الرغبة والقدرة الجنسية لدى الرجال، كما أنها تعالج مشاكل كبيرة قد يصابون بها معظم الرجال أثناء القيام بالعلاقة الجنسية نتيجة ضغوطات الحياة اليومية، ومن أبرز هذه المشاكل ضعف الانتصاب، وسرعة القذف، وعدم الشعور باللذة الجنسية مما يجعلهم أكثر برودة أثناء القيام بالعلاقة الحميمية .

فالقرفة تعد من المنشطات الطبيعية التي منحها الله لنا من الطبيعة، لذلك فهي لها مفعول سحري، وليس لها أي أثار جانبية، فهي تعمل على ضخ الدم للأوردة والشرايين بالجسم، فبالتالي تسهل القيام للدورة الدموية بنشاطها، فقط ما علي الرجل سوى أن يتناول على الريق يوميا كوب من القرفة الساخنة ممزوجا علية ملعقة كبيرة من عسل النحل للتحلية، ومن ثم سيشعر بالفرق .

فوائد القرفة للدورة الشهرية

معظم النساء اللاتي يعانين من تأخر وعدم انتظام الدورة الشهرية لديهم، سريعا ما يقومون بتناول القرفة، فهي من العادات الصحيحة وليست الخاطئة، لأن مشروب القرفة الساخن يعمل على تدفق الدم وسريانه بصورة سريعة، مما يؤدى ذلك إلى طرد الدم الفاسد خارج الجسم، كما أن القرفة تعمل على تخفيف الألم التي تشعر به الفتاة أثناء فترة الحيض، وتنظم ميعاد الدورة الشهرية من كل شهر .

فوائد القرفة والزنجبيل

للقرفة والزنجبيل فوائد واستخدامات عديدة، فهما من العناصر التي إذا تواجدت في الطعام فتشعر بنكهة مميزة ومختلفة عن ما إذا لم تضعه، كما أن من الممكن تناول مشروب ساخن من خلال خلط تلك العنصرين مع بعضهما البعض، فهما من مستخلصات الطبيعة ولهما دورا فعال للقضاء على معظم الأمراض التي قد تلحق بالبعض، من أهمها أمراض البرد والإنفلونزا فهو مشروب صحي يقضى على البرد وعلى كل ما يسببه من أعراض مثل الرشح، والزكام، وعلاج الكحة الجافة والمصحوبة ببلغم، وغيرها .

وإذا ذكرنا فائدة كلا من العنصرين نجد أن “القرفة” تحتوى على عناصر قوية قادرة على مكافحة الأمراض التي تلحق بالعظام مثل الروماتيزم، والتهاب وخشونة المفاصل .

و”الزنجبيل” يقوم بعلاج الآثار الناتجة عن التهاب المفاصل، وتسكينها على اعتبار أنة بمثابة المسكنات التي يتناولها البعض لتسكين بعض الآلام التي تلحق به، فقط عند مزج العنصرين مع بعضهم البعض يعطون نتائج قوية وفعالة للقضاء على الأمراض، وذلك من خلال تناول كوب من مشروب القرفة على الزنجبيل الساخن مضافا علية ملعقة كبيرة من عسل النحل للتحلية ولزيادة القيمة الغذائية به، كما يوضع عليهم أيضا القليل من عصير الليمون الحامض .

فوائد القرفة للشعر

تعود القرفة على الشعر بالنفع الشديد بإعتبارها واحدة من الأعشاب الطبيعية التي يحرص عليها البعض بإستخدامها، فهي تكسب الشعر لمعانا وبريقا ونعومة، لم نراها من قبل فهي تتواجد ببعض الكريمات المعدة خصيصا لمعالجة الشعر وتخليصه من أي قشرة أو شوائب عالقة به، وذلك لما تحتويه على عناصر مهمة، تعمل على حماية الشعر من التقصف، وتزيد من طوله، وتجعله رطبا بدلا أن يكون جافا نتيجة استخدام مستحضرات الشعر الغير موثوق بها، بالإضافة إلى تعرض الشعر للماء باستمرار، وأيضا تعالج القرفة مشكلة الصلع التي يعانى منها البعض نتيجة استخدام الصبغة والإستشوار ومكواة فرد الشعر بصفة مستمرة .

فوائد القرفة للحامل

تمد القرفة المرأة الحامل بالعديد من العناصر التي يحتاج إليها جسمها أثناء فترة الحمل، للحفاظ على الجنين ولإمداده بالمواد والعناصر الغذائية بداخل رحم الأم، فالقرفة تحمل أكثر من عنصر ومن أهمهم “عنصر الماغنسيوم، وعنصر الكالسيوم، وعنصر الحديد”، والقرفة تعمل على التخفيف من الكولستيرول في الدم، مما يجعل المرأة الحامل تتمتع بصحة جيدة أثناء فترة حملها، كما أنها علاج قوى لبعض الأعراض التي تشعر بها المرأة أثناء فترة الحمل مثل القئ والغثيان، سواء إذا تناولتها المرأة بفردها أو ممزوجة مع الزنجبيل، كما أن للقرفة دور فعال أثناء عمليات الولادة، حيث أنها تسهل خروج الجنين لأنها من المشروبات التي تعمل على انقباض عضلات الرحم .

ملحوظة : يجب عدم الإفراط في تناول القرفة للنساء الحوامل، كي لا تسبب لهم أي ضرر على صحتهم وعلى صحة الجنين، كما يجب عليهم مراجعة الطبيب المعالج في تناولها، حيث أن طبيعة حمل كل مرأة تختلف عن الأخرى .

فوائد القرفة للمبايض

أثبتت بعض الدراسات أن مشروب القرفة يعمل على زيادة التبويض، وتنشيط البويضة لدى النساء اللاتي يرغبن في الحمل، وذلك من خلال تناولهم مشروب القرفة الدافئ الذي يصنع من خلال وضع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ثم يصب عليها القليل من الماء الساخن، ويوضع عليهم ملعقة صغيرة من عسل النحل للتحلية، وممكن أن يضاف لهذا المشروب القليل من اللبن الحليب لإعلاء القيمة الغذائية له، فهذا حسب الرغبة، وللحصول على نتائج فعالة يجب عدم تناول هذا المشروب مغلي .

أضرار القرفة

ممكن أن يقع البعض منا في مشاكل عديدة، وذلك نتيجة إفراطه في تناول مشروب القرفة، وعلى رأسهم المرأة الحامل فالقرفة لها تعد من المشروبات التي ممكن أن تتناولها قليلا جدا بعد مراجعة الطبيب المختص، لأن الإفراط منها ممكن أن يؤدى إلى سيولة في الدم لا قدر الله وإلي مشاكل كثيرة لا حصر لها، ولكن التناول الأفضل والصحي لها أثناء الولادة، لأن كما ذكرنا من قبل إنها تسهل خروج الجنين، كما أن تناول القرفة بكثرة لدى النساء التي تحدث لهم تأخر في الدورة الشهرية يسبب لهم شعور نزول الدم وكأنة نزيفا، فقط عليهم تناول كميات كبيرة من الماء لمعالجة هذا .