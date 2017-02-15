فوائد الموز تعرف عليها كاملة

فوائد الموز، الموز من الفواكه الطبيعية والصحية لدى جميع الأشخاص، فالفوائد التي توجد في الموز لا تعد ولا تحصى، فهو متواجد في جميع فصول السنة ولكن دائما ما يتواجد بكثرة في فصل الشتاء، وعلى الرغم من كونه فاكهة طيبة المذاق، إلا أنة يستخدم في العديد من المجالات المختلفة ومنها نضارة البشرة، وتقوية الجهاز المناعي لدى الأطفال والكبار، وفائدته الكبيرة التي تعود على الشعر فهو يجعل الشعر يتمتع بانسيابية ونعومة لا تجدها في معظم الزيوت أو الكريمات التي يستخدمها البعض، والموز ممكن أن يتناوله البعض بمضغة كما هو، والبعض الأخر يفضل عملة كمشروب عصير فريش، ويستخدم في تزيين بعض الأكلات، وسنعرض لكم أهم فوائد الموز، استخداماته في العديد من المجالات .

فوائد الموز

فاكهة الموز من أشهر الفواكه التي تمتاز بسهولة الهضم، ومنافعها الكثيرة على صحة الإنسان، ناهيك عن خلطه بالعسل لمضاعفة فائدة الموز بـ فوائد العسل التي تطرقنا إليها تفصيلياً في موضوع منفصل.

فوائد الموز للجنس

يعتبر الموز من أبرز وأهم الفواكه التي تعمل على زيادة الرغبة الجنسية للرجال، لأنها تحمل العديد من العناصر والفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين بي، الذي يعمل بدورة على قوة وصلابة العضو الذكرى مما يجعل الرجل يقوم بالعلاقة الجنسية على أكمل وجه، وللموز دور فعال في حماية البروستاتا لدى الرجل من الإصابة من الأمراض وذلك لأنة يحتوي على عنصرين مهمين للحد من هذا المرض وهو عنصر الماغنسيوم، والمانجنيز .

وقد أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول الموز باستمرار خاصة قبل الجماع يكونوا أكثر نشاطا ورغبة عن من لا يتناولوه، لأن الموز به عنصر البوتاسيوم، وذلك العنصر يعمل على زيادة الحالة المزاجية وتقليل الشد العصبي لدى كلا من الرجل والمرأة .

فوائد الموز على الريق

للموز فوائد عديدة خاصة إذا تم تناوله على الريق من أبرز هذه الفوائد هي :

1- يعمل الموز على التخفيف من حدة الاكتئاب والتوتر التي يعيشها بعض الأشخاص نتيجة لمتطلبات الحياة الصعبة، فيجعلهم أكثر هدوءا وراحة .

2- يعمل الموز على إعطاء الجسم كمية الطاقة اللازمة التي يحتاج إليها على مدار اليوم .

3- يعمل على علاج خشونة المفاصل وعلاج بعض الآلام التي تلحق بها .

4- يعمل على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان، مما يجعله أكثر حيوية ونشاطا ويصد أي مرض قد يلحق به، بالإضافة إلى أنة يعالج أي سموم قد تتواجد في أجسامنا نتيجة تناول الوجبات السريعة .

فوائد الموز للأطفال

للموز أهمية كبيرة خاصة للأطفال الذي ما زالت أجسامهم تتكون، فهو مفيد جدا لبناء الأسنان ولتقويتها، ويقوى الجهاز المناعي لديهم، مما جعل الطفل ينمو بصورة طبيعية ويكون قادرا لمقاومة أي مرض، كما يقوم الموز أيضا بتقوية أجسام الأطفال وعظامهم ومنعها من التأكل، فلابد أن تحرص الأم على إعطاء طفلها ثمرة من اليوم بصفة مستمرة بدون أن تكثر في إعطائه، حتى لا يصيب الطفل بالإمساك، بالإضافة إلا أن الأم إذا حرصت على ذلك خاصة قبل لجوء طفلها للفراش، فهذا سيجعله أكثر هدوءا وسكينة أثناء نومة مما يجعله يغرق في النوم بدون قلق، وللمز فوائد عديدة أخرى للأطفال من أهمها:

أولاً : يعمل على تنمية ذكاءه .

ثانياً : يعمل على أعطاؤه نسبة عالية من السكريات التي تلزم جسمه .

ثالثاً : يعمل على بقاء بشرته بالنعومة التي كان عليها منذ ولادته، فبالتي لا تصبح جافة أو مشققة، نسبة إلى كمية الفيتامينات والمعادن التي توجد به .

رابعاً : علاج أمن وفعال لنوبات الإسهال التي قد تصيب بعض الأطفال .

والقليل من الأطفال لا يرغب في تناول الموز، فعلى الأم أن تقوم بعملة بأكثر من طريقة لهم، ممكن أن تقدمة كعصير وممكن أن تدخله في الأكلات التي يحبها طفلها .

فوائد الموز للشعر

يعالج الموز العديد من المشاكل التي قد تلحق بالشعر، مثل التلف التي تعانى منة النساء، والقشرة الذي يعانى منة كلا من النساء والرجال نتيجة المستحضرات المختلفة للشعر بأنواعها، فالموز من الفواكه التي من الممكن مزجها مع مكونات طبيعية أخرى للحصول على نتيجة أفضل للشعر وإليكي سيدتي بعض الوصفات الطبيعية :

أولاً : اللبن والموز

يحمل اللبن الحليب العديد من الفوائد التي تعود على الجسم ككل، فما بالك إذا تم خلط الفوائد التي يحملها اللبن مع الفوائد التي يحملها الموز ووضعهم على الشعر، فستشعري بالفرق وتنعمي بشعر قوى خالي من أي تساقط، فقط قومى بعمل خليط متجانس مكون” 1 ملعقة من الحليب، عليها 1 ثمرة من الموز المهروس، وتوزيعهم على الشعر بطريقة طولية، وتركهم على الرأس لمدة واحد ساعة ثم يشطف الشعر بعد ذلك” .

ثانياً : الموز وحليب جوز الهند

البعض يقوم باستخدام هذه الوصفة لعلاج مشاكل الشعر التآلف، فقط ما عليك سوى خلط كلا من “القليل من حليب جوز الهند إلى ثمرة واحدة من الموز المهروس وتوزيعهم على الشعر لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك يشطف الشعر بالماء الفاتر” .

كما أن من الممكن إضافة عسل النحل لبعض الوصفات الطبيعية لارتفاع القيمة الغذائية بها التي تعود بفائدة على الشعر .

فوائد الموز للبشرة

الموز من الفواكه التي أنعم الله علينا بها لمعالجة العديد من المشاكل التي قد تلحق بالبشرة، ومن أهمها مشاكل البثور السوداء نتيجة الآثار التي يتركها حب الشباب بالوجه بعد انتهاء فترة المراهقة، كما أنة علاج أمن وليس له أي أثار جانبية لا على البشرة ولا على الشعر ولا على أي شئ، فهو من صنع الرحمن، والموز يحتوى على كم كبير من المعادن والفيتامينات التي تلزم البشرة، منها العنصر الأهم للوقاية من التجاعيد المبكرة نتيجة وضع مستحضرات التجميل بصفة مستمرة، وهو عنصر البوتاسيوم الذي يعمل أيضا على تفتيح ونضارة البشرة وتركها ناعمة مثل بشرة الأطفال .

كما أن الموز قادرا على معالجة أكبر الأخطاء التي تقع فيها معظم السيدات، ألا وهى اللجوء إلى النوم دون التخلص من الميك أب الموجود على البشرة، وهذا ما يسبب التجاعيد المبكرة لدى تلك السيدات، ولعلاج تلك التجاعيد فقط ما عليكي إلا أن تحضري إناء تمزجي فيه “3 ملاعق كبيرة من اللبن مضاف عليهم ثمرة واحدة من الموز المهروس وبعد خلط المزيج تماما ما عليكى سوى أن تقومي بوضعة على وجهك من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، ثم بعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر” .

فوائد الموز للحامل

يعمل الموز على تحسين الحالة المزاجية لدى النساء الحوامل خاصة وأن في أوائل فترة الحمل دائما ما تكثر شكواهم بسبب الاكتئاب المستمر نتيجة الألم المستمر الذي يشعرون به، إضافة إلى ذلك فالموز من العوامل الأساسية التي تعمل على انتظام نبض الجنين، وتقوية عظامة لاحتواءه عل عنصر الكالسيوم الذي هو واحدا من أهم العناصر اللازمة لبناء الجسم، والموز يعمل على تقليل الإصابة بمرض السكر خاصة لدى النساء الحوامل، والموز من الأدوية الطبيعية التي خلقها لنا الله لتخلص المرأة الحامل من نوبات الإمساك التي تنتابها أثناء فترة الحمل، وتناول المرأة الحامل لثمرة الموز تجعلها أقل عرضة للإصابة بالقيء الذي يصيب معظم النساء في الشهور الأولى من الحمل، بالإضافة إلى أنة من العوامل المساعدة في تسهيل عملية الجهاز الهضمي .

أضرار الموز

الموز كما له من فوائد عديدة لجسم الإنسان، فهو أيضا مضر في بعض الأحيان إذا أساء البعض استخدامه، ومن أبرز الأمراض التي قد يسببها الموز هو الصداع النصفى، ويحدث ذلك نتيجة أن الأوعية الدموية تزداد في التمدد نتيجة الإفراط في تناوله، كما أنة أيضا يسبب نوبات من الإمساك وهذا يزداد بكثرة مع الأشخاص الذين لم يتناولوه كمية وفيرة من الماء، والموز كما ذكرنا من قبل أنة يحتوى على عنصر البوتاسيوم الذي إذا تمكن من الدخول في جسم الإنسان بكمية كبيرة، ممكن أن يصيب الإنسان بأمراض في القلب .