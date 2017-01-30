فوائد الثوم ، يعد الثوم واحداً من أهم النباتات التي تحوي فوائد جمة، وكذلك أيضاً تعطى مذاقاً خاصاً ورائحة جميلة أثناء عملية الطهي، حيث أنه يدخل في العديد من الأكلات ليس لرائحته القوية فقط، بل أيضا لفوائده الكثيرة التي لا حصر لها، حيث أنه يعتبر دواء طبيعي للشفاء من بعض الأمراض التي قد تصيب الإنسان مثل أمراض السرطان، والقلب، وما شبه ذلك ومن ثم فسوف نستعرض مع حضراتكم أهم فوائد الثوم في العديد من المجالات، سنتعرف معاً من خلال موقع الوطن بوست على فوائد الثوم العظيمة كما تعرفنا سابقاً على موضوع فوائد عسل النحل الذي تم شرحه تفصيلياً في موضوع سابق.

فوائد الثوم للجنس

يعرف منذ قديم الأزل أن العلماء قد توصلوا إلى أن الثوم هو النبات الأقوى في علاج بعض الأمراض التي تصيب أعضاء الجسم، ومن الدراسات التي قد أجريت أتضح لهم أن الثوم من الأعشاب المهمة التي تعود بفائدة كبيرة للجنس، حيث اكتشفوا أن الثوم يقوم بدورة إلى ضخ الدم بصورة واضحة إلى قضيب الرجل، مما يجعله أكثر انتصابا أثناء إتمام العملية الجنسية، وذلك إذا حرص الرجل يوميا على تناول فصا صغيرا من الثوم، ونسبة إلى أن طعمة غير مستحب غير مرغوب فيه حيث أنة يبدوا حارقا أثناء تناوله فبإمكان الرجل تناوله 3 مرات خلال الأسبوع بدلا من أنة يوميا وسوف يعطى أيضا نفس النتيجة المتوقعة، ومن لا يرغب في أكل الثوم كفصوص كاملة من الممكن إدخاله في بعض المأكولات مثل اللحوم أو غيرها فقط ببشر فصا واحدا من الثوم عليها أثناء عملية الطهي .

كما أكدوا أيضا بعض العلماء في هولندا من خلال الدراسات والأبحاث التي أجروها، أن الثوم من المنشطات الجنسية الرائعة سواء للمرأة أو للرجل، حيث أن بمجرد تناولهم للثوم بصفة مستمرة يعمل هذا على زيادة الشهوة الجنسية لدى الطرفين، لذلك فهم ينصحون دائما بتناول فصا واحدا من الثوم بصفة يومية لتنشيط الدورة الدموية التي تعمل بدورها على زيادة القدرة الجنسية والرغبة في ممارسة الجنس، ولكن لابد من الابتعاد عن الأكلات التي تحمل كما كبيرا من الدهون الغير مشبعة وذلك للحصول على نتيجة أسرع وأيضا للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أي سوء .

فوائد الثوم للتخسيس

أثبتت عددا من الدراسات والتجارب العلمية أن تناول الثوم تناوله قبل اللجوء للنوم مباشرة، وذلك لأنهم يروا أنة نبات طبيعي يقوم بحماية الجسم من أي خلايا أو مواد مسرطنة قد تضر جسم الإنسان، وللأهمية الكبيرة التي يشهدها الثوم فإن الذين يحرصون على القيام بنظام غذائي صحي ومفيد ويساعد على التقليل من وزنهم، فقط عليهم بأخذ مشروب العسل على الثوم يوميا، بالإضافة إلى ذلك فإن الثوم يدخل في تركيب عددا كبيرا من الأدوية التي تستخدم في تلك المجال أو غيرة، كما أنة قادرا تنزيل الكرش بل إخفائه وذلك إذا تم تناوله على الريق يوميا فقط بأخذ فص منة وبلعة مباشرة بكوب من الماء، وستجد الفرق على الرغم من عدم أخذ أي نظام غذائي بجانبة .

فوائد الثوم مع الزبادي



نعرف جميعا أن الزبادي من منتجات الألبان التي لا تقل أهمية عن أي منتج أخر من منتجات الألبان فهي يحمل العديد من الفوائد التي تحمى الجسم بالعديد من الأمراض، والتي تساعد أيضا على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان وخاصة الأطفال في مراحل نموهم فهو منتج مغذى جدا لهم مما يعمل على بناء جسم الأطفال بصورة طبيعية وصحية وأيضا سليمة، أما عن الكبار فهو يعمل على علاج الحموضة بشكل قوى وأكيد لمن يعانون دائما بحموضة، ولكن تتضاعف فوائد الزبادي إذا تم خلط القليل من الثوم علية.

الجدير بالذكر أن هذا يعمل على فقدان الوزن بصورة واضحة مثل خلط الزبادي على الليمون الذي يعرفه الجميع، بالإضافة إلى أن الكثير يحرص على تناول ذلك المزيج لأنه يعتبر من التركيبات الطبيعية التي وهبها لنا الله حيث أنها لا تحمل أي أثار جانبية مثل بعض الأدوية التي يقوم بوصفها الطبيب المعالج، فهي أكثر أمانا ونظافة، بالإضافة إلى أنها لم تكلفنا مبالغ مادية مثل الأدوية، كما أن خلط الثوم على الزبادي أيضا يعمل على علاج العدوى المعروفة بعدوى الخميرة، ويعرف أن الشخص الذي يحرص على تناول الزبادي بالثوم بشكل دائم يكون أقل عرضة من الإصابة بالأورام، أو السرطان، أو ارتفاع الكوليسترول عن غيرة .

فوائد الثوم قبل النوم

مع انتظام الشخص بتناول الثوم قبل النوم مباشرة يوميا يعمل هذا على حفاظه من الأمراض التي قد تصيب الجهاز الهضمي، كما يقوم الثوم أيضا بطرد الغازات الموجودة بالبطن، ويتواجد الثوم بجميع الصيدليات على شكل كبسولات تعرف بكبسولات الثوم بإمكان الشخص أخذ واحدة منها لتقوية الجهاز المناعي لدية لأنة مضادا قويا للجراثيم .

كما أن بإمكان الشخص المصاب بأعراض الإنفلونزا والبرد كالسعال، أو الالتهاب الذي قد يوجد بالحلق، بتناول الثوم قبل النوم مباشرة للقضاء على تلك الأعراض، وللثوم فوائد أخرى عديدة خاصة وإن تم تناوله قبل النوم مباشرة، فهو علاج قوى وفعال لعملية عسر الهضم التي قد تصيب الشخص في بعض الأحيان، كما أنة يعالج أيضا الحصوات التي تتجمع بالمرارة، ويعمل على تقوية الأسنان، وطهارة الأمعاء، ويقوم بطرد البلغم، ويعمل على إزالة الصدأ من الأذن فقط إذا تم عصر القليل من الثوم بداخلها .

بالإضافة إلى أن تناول الثوم بكثرة يحد من الإصابة بمرض السرطان وذلك لما يحتويه من مواد كبريتية وهى التي تقوم بدورها على نمو الخلايا السرطانية ببطء شديد، كما أن له دور فعال في قتل الديدان التي قد تتكون داخل المعدة مما تسبب للشخص ألام عديدة، وأيضا يعمل على تنظيم ضربات القلب نسبة إلى مادة الأدينوسين التي تضخ إلى القلب والتي يقوم الثوم بتنشيطها .

فوائد الثوم الذكر

الثوم الذكر له فوائد عديدة ولا حصر لها، فإذا حرص الشخص على تناول الثوم الذكر بطريقة مستمرة فهذا بقية من عدة أمراض وعلى رأسهم المشاكل التي قد تصيب فروة الرأس مثل الحكة، والقشرة وغيرها من الأمراض، وأيضا تقصف الشعر كما ذكرنا سابقا، وترى الفرق مع الذي يتناول الثوم عن غيرة فالذي يتناول الثوم باستمرار تجد شعرة دائما أملس للغاية، كما أن يمكن خلطة مع العديد من المكونات الأخرى وذلك للحصول على بصيلات قوية وشعر قوى وناعم وثقيل خاليا من القشرة أي أي مرض جلدي أخر يصيب فروة الرأس، كما يعمل الثوم أيضا على زيادة طول الشعرة ونموها بصورة طبيعية وواضحة كما يعطيه أيضا طولا وبريقا ولمعانا وهذا عندما نقوم بتقشير فص الثوم وتدليك فروة الرأس به، وعلى الرغم من الرائحة النفاذة التي قد يسببها الثوم ألا أنة يعتبر سحرا للشعر .

والثوم من العلاج الطبيعي الذي إذا حرص الرجل على تناوله يجعله أكثر نشاطا وحيوية، خاصة أثناء العملية الجنسية وذلك لأن الثوم من النباتات التي تعمل على زيادة الانتصاب لدى الرجل وأيضا زيادة عدد الحيوانات المنوية لدية، أما عن النساء فالثوم يعمل على تقليل الألم التي تشعر به المرأة أثناء فترة الحمل، وكذلك أيضا الآلام المبرحة التي تشعر بها المرأة أثناء فترة الحيض، لذلك يجب تناول الثوم يوميا لتجنب الإصابة بالأمراض، ولكى يخفف من الأمراض التي قد توجد بالفعل في أجسامنا .

فوائد الثوم على الريق وأضراره

من فوائد الثوم علي الريق أنة يعمل علي علاج العديد من الأمراض مثل مشكلة السعال و مشكلة تحسين الجهاز المناعي الموجود بالجسم، كذلك ثوم من فوائد تناوله علي الريق أنة يعمل علي علاج التهاب الحلق، كما أن الثوم يعمل علي الوقاية من مرض السرطان، فضلا عن علاج مرض حب الشباب الذي يصيب البشرة، ولكن يؤخذ علي الثوم أن كثرة تناوله علي الريث يعمل علي تهييج الجهاز الهضمي، كما أن من مضارة صعوبة في الهضم.

فوائد الثوم للشعر

الثوم له العديد من الفوائد علي الشعر حيث يعمل علي منع تساقط الشعر، وكذلك منع قشرة الشعر، كما يساعد الثوم علي منع مشكلة حكة الرأس، فضلا عن أنة يعمل علي لمعان الشعر وبريقة بصورة صحية.

فوائد الثوم للبشرة

من فوائد البشرة أنة يعالج مشكلة التجاعيد، كما أنة يقضي علي مشكلة حبوب البشرة وحب الشباب، ومن فوائدة أيضا للبشرة أنة يعمل علي تهدئة البشرة من الالتهابات، كما أنه يجعل البشرة أكثر نضارة وشباباً.