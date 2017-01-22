شاهيناز تقرر خلع الحجاب وتعود للساحة الغنائية

يعد قرار إرتداء الحجاب من القرارات الهامة في حياة الإنسان وبشكل خاص الذي يعمل في مجال الفن، وذلك نظرا لكم الانتقادات التي تلاحقه بسبب أنة يتنافى كليا مع العمل في الفن شكلا وموضوعا.

أما حين إتخاذ قرارا بإرتداء الحجاب يصبح موضوعا مثار للجدل، ولكن حين يتم خلع الحجاب بعد ارتدائه خاصة في المجتمعات الشرقية يكون أكثر بلبلة وجدلا.

حيث تعرض لتلك الموضوع أكثر من فنانة وكانت من ضمن أولئك الفنانة عبير صبري، ثم فوجئنا منذ أشهر قليلة بقرار الفنانة شاهيناز خلع الحجاب، نجمة برنامج “إستار ميكر”، بعد أن إتخذت قرارا بإرتداء الحجاب وإعتزالها الغناء والفن، وقد حظت وقتها علي شهرة واسعة خاصة بعد غنائها أغنيتها الشهيرة في برنامج “إستار ميكر”.

وبعد أن قررت إرتداء الحجاب وقتها عزفت عن تقديم لون جديد من الغناء يتناسب مع حجابها، وقامت بتقديم ألبوم ديني ومجموعة من الأغاني الدينية والإجتماعية، خلال 9 سنوات الماضية فترة إرتدائها الحجاب، وفي خلال الساعات القليلة الماضية، تفاجئنا جميعنا بقرار الفنانة “شاهيناز” بخلع الحجاب والعودة لعالم الفن والغناء.

حيث أكدت الفنانة شاهيناز في أول تصريحاتها الصحفية بعد العودة لعالم الغناء وخلعها الحجاب بعد إرتدائة لسنوات طويلة، أن الغناء هو مهنتها الأساسية ومجال دراستها أيضا، مضيفة إلي أن قرار العودة للساحة الغناية وخلع الحجاب جاء بعد قناعة تامة بضرورة العودة بالشكل الذي إعتاد عليه معجبيها.

وأضافت الفنانة “شاهيناز”، أن تقوم حاليا بعقد عدة جلسات عمل مع كبار الشعراء والملحنين، وذلك من أجل الإستقرار في النهاية علي أعنيات ألبومها الجديد، لافتة إلي أنها سوف تقوم بطرح أغنية “سنجل”، بعد الإنتهاء من تصوريها في مطلع الصيف القادم، علي أن يتم صدور ألبومها الجديد في نهاية عام 2017.

يذكر أن الفنانة “شاهيناز”، قررت إرتداء الحجاب وإعتزال فن في عام 2008 الماضي، بعد تفكير إستمر طويلا قبل إتخذا هذا القرار وظهرت بصور كثيرة وهي ترتدي الحجاب.

وكان قرار الفنانة “شاهيناز” بالحجاب علي حد قولها نوع من التقرب إلي الله، مؤكدة وقتها بانة قرار شخصيا لا يجب التعليق علية.