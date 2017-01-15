ملحم زين يتألق في أغنية إنت مشيتي مع وائل كفوري

بعد أن شهد الأسبوع الماضي توترا واضطراب عند عدد من المشتركين، وذلك بسبب استبعاد كل من حصل علي نسبة تصويت قليل من الجمهور، فقد ارتفعت نسبة الخوف والتوتر، خاصة وأن الجميع كان ينتظر الإعلان عن اسمين وليس واحدا فقط، ومن ثم سوف ينتهي مشوارهما في عدد حلقات التصفيات المباشرة.

حيث وقف المشتركين موقف المنتظرين من النتيجة أمام لجنة التحكيم التي تتكون من نانسي عجرم، ووائل كفوري، حسن الشافعي، أحلام، فجميهم يدركون تماما أن رأي لجنة التحكيم ليست الفصيل في التصويت بل يعود قرار التصويت النهائي إلي الجمهور، وبذلك فقد يقع علي عاتق جميع المشاهدين أن يحكومو علي أحدهم باستكمال الرحلة.

وخلال الحلقة قام بالغناء 12 مشتركا، وظهر الفنان ملحم زين ليغني في باقة جميلة من أروع أغنياته، وقام بمشاركته في العماء الفنان “وائل كفوري”، وقام بغناء أغنية “إنت مشيتي”.

كل ما حدث كان قبل أن تعلن لجنة التحكيم النتيجة وانتهاء المشوار لكل من المتسابقة بندور مقري من السعودية والمتسابقة إسراء جمال إثر وقوف كل منهما في منطقة الخطر وكل من المتسابق وليد بشارة وهمام إبراهيم.

من هو الفنان ملحم زين:

ولد الفنان ملحم زين في لبنان في 21 أكتوبر لعام 1982، وهو يعتبر واحدا بين ثمانية أخوة أخرين لعائلة كبرت وترعرعت في القاع حيث درسو جميهم هناك، بدأت موهبة الفنان اللبناني ملحم بركات في سن 7 سنوات بعد أن غني لأم كلثوم أغنية “لسه فاكر”، وفي سن 11 عاما شارك في مهرجان مرسي للأغنية وهذا المهرجان كان قد ضم مدارس لبنانية وحاز بالمركز الأول عن مدرسته، كما شارك أيضا في أكثر من برنامج وغني للفنان ناظم الغزالي والمطرب الكبير محمد عبد الوهاب.

ولم يكتفي ملحم بركات بموهبتة فقط بل قام بدراسة الموسيقي في عدد من الجامعات والمعاهد، بعد أن تخرج من كلية الحقوق، قام بالمشاركة في سوبر ستار وتميز فيها بشكل كبير نظرا لأنة يتمتع بصوت رائع وجميل أبهر الجميع به، ولقب أيضا بلقب بريس الأغنية.