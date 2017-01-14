دونالد ترامب يختار المصرية دينا حبيب مستشارة اقتصادية

أخبار أمريكا اليوم قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مستشار له لشؤون المبادرات الاقتصادية له، امرآه مصرية الأصل لشغل هذا المنصب الحساس، حيث وقع الاختيار علي المصرية دينا حبيب.

وكان الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في بيان له بأن المصرية دينا حبيب البالعة من العمر 43 عاما، هي المسؤلة التنفيذية في مصرف غولدمان ساكس، كما أنها عملت سابقا في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، حيث تمتلك موهبة كبيرة وسجلا حافلا بالتفوق والإمتياز في مجال القطاع الخاص وكذلك الخدمات العامة.

وأضاف البيان أيضا بأن دينا حبيب قامت بالإشراف علي مبادرات وبرامج رئيسية تتعلق بمجال التنمية الاقتصادية، واستطاعت أن تعطي للجميع صورة مشرفة عن المرأة وبخاصة من خلال تمكُنها من العمل في أكثر من مجال مثل ريادة الأعمال ومجالات التنمية المتعددة.

دينا حبيب من القاهرة إلى تكساس

ولدت دينا حبيب في عام 1973 بالقاهرة وظلت فيها حتي أن بلغت الرابعة من عمرها، وبعدها قرر والدها الهجرة برفقة ابنته وأسرته إلي ولاية تكساس الأمريكية.

وفي ولاية تكساس نشأن دينا وترعرعت وسط أسرة متوسطة الحال، حيث أن أبيها كان يعمل تاجرا لمجل بقالة هناك، دينا قررت التفوق في دراستها، ثم بعد التخرج من الجامعة قررت العمل السياسي، وحصلت علي دورة تدريبه في مكتب السناتورة الجمهورية كاي بيلي هاتشيسون التي أشادت بتفوقها وذكائها وحنكتها في الأمور الدبلوماسية والسياسية.

مسيرة دينا حبيب في العمل الحكومي:

عملت بأكثر من عدة مناصب في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وذلك قبل أن تلتحق بغولدمان ساكس.

وأثناء فترة تولي الرئيس جورج بوش رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، عُينت مساعدة لنائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، كما عُينت أيضا مساعدة لوزير الخارجية لشؤون التعليم والثقافة.

وتمكنت المصرية دينا حبيب في عمر 29 أن تشغل منصب حساس وقتها وهو مساعدة الرئيس لشؤون الموظفين، وبهذا المنصب تكون أصغر شخص يتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المنصب كان يتطلب منها العمل علي مساعدة الرئيس على اختيار أعضاء إدارته والسفراء.