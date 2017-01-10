محمد رمضان يلتحق بالجيش المصري

لقد كان الحديث عن الفنان والممثل الشاب “محمد رمضان”، هو ما يشغل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الفترة القليلة الماضية، حيث أن “رمضان” استطاع منذ ساعات قليلة ومعدودة، الالتحاق بالجيش المصري، وذلك لكى يقوم بأداء الخدمة العسكرية .

ومن ثم فقد بدأ في أداء الخدمة المطالب بها من قبل مركز تدريب الصاعقة، حيث أن من المتعارف علية، أن مدة التدريب هذه تستمر 45 يوم فقط، ثم بعد ذلك يقوم بتأدية عامين كاملين بالخدمة، وذلك لأن “رمضان” لم يكمل تعليمه الجامعي واكتفى بالتعليم حتى الثانوية العامة .

ومن جانبة فقد قاموا عددا من المقربين للنجم الصاعد “محمد رمضان”، بالكشف عن أخر ما توصل إليه، فقد أشاروا إلى أن “رمضان” هو الذي قام بتسليم نفسة لمركز التدريب، بالإضافة إلى ذلك أنهم قد قاموا بتفتيشه، وأيضا بتلقينه تلقينا أمنيا، وذلك من خلال ضابط الوحدة الذي قام أيضا بإعطاء “رمضان” كل المهام التي تخصه، كما يشار أيضا إلى أن “محمد” يعامل هناك مثله كمثل أي جندي معه .

وعلى الصعيد الأخر فقد قام “رمضان” بأداء كل ما يطلب منة و مالم يطلب منة أيضا، ومنة طابور الجري الذي شارك بدورة فيه في الصباح الباكر، كما يذكر من قبل الفنانين المقربين ل “رمضان” أنة هو الذي يرغب في الانضمام للخدمة، وذلك لكى يقف بجانب مصر ويكافح الإرهاب بكل ما في وسعة، وذلك لكى تنهض مصر دائما .

من هو الفنان محمد رمضان

من المعروف أن “محمد رمضان” يعتبر هو الفنان الوحيد الذي حصل على جائزة أحسن ممثل موهوب على مستوى الجمهورية ثلاث مرات على التوالي، وذلك من خلالة تمثيله على مسرح الجامعة، بالإضافة إلى أن “رمضان” استطاع أن يثبت جدارته في عالم الفن والتمثيل حيث صعد بسرعة الصاروخ، كما قام بعد ذلك ببطولة العديد من الأفلام السينمائية الناجحة ومن أبرزهم الأفلام العربية الأتية ومنها فيلم ” عبدة موتة، الألماني، قلب الأسد، جواب اعتقال، شد أجزاء، واحد صعيدي”، كما قام ببطولة العديد من المسلسلات الناجحة أيضا ويذكر منها مسلسل “إبن حلال، والأسطورة” .