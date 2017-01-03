إبراهيم عيسى يترك القاهرة والناس

قامت القناة الفضائية المعروفة “القاهرة والناس” بإصدار بيانا مؤخرا توضح فيه أهم الدوافع والأسباب التي دفعت الإعلامي والصحفي المشهور “إبراهيم عيسى” لترك البرنامج الصحفي المعروف، الذي كان يقوم بتقديمه على تلك القناة .

كما كانت أبرز هذه الكلمات التي جاءت بالبيان هي: أن قناة القاهرة والناس حريصة دائما على الشفافية والمصارحة المهنية دائما، لذلك فإنها تبلغ كل متابعي ومشاهدي برنامج الإعلامي والصحفي”إبراهيم عيسى”، أن “عيسى” قد قام بتقديم اعتذارا للمسؤولين عن إدارة القناة، وذلك لأنة لا يرغب في أن يستمر بهذا البرنامج، وذلك في بداية العام الميلادي الجديد 2017 .

كما أوضح “عيسى” أيضا عن أسبابة ودوافعه لترك هذا البرنامج، مؤكدا أن الأسباب التي دفعته لعدم تقديم هذا البرنامج ما هي إلا لتخفيف أعباء العمل لدية، وأنة يود أن يتفرغ تماما للكتابة والمشروعات الصحفية الفترة القادمة .

وعلى الصعيد الأخر فإن قناة “القاهرة والناس” تتمنى للكاتب الصحفي “إبراهيم عيسى” كل التوفيق إلى ما يتمناه وفى المشوار الذي يريد أن يسير به، كما أن تحمل كل تقدير واحترام له ولثقافته ولشخصة وأيضا لتاريخه المشرف في عالم الصحافة، كما حرصت القناة أيضا أن تعد كل مشاهديها إلى أنها سوف تقوم بتقديم محتوى تلفزيوني متميز تقوم من خلالة بنشر الحقائق التي يريد المواطن معرفتها بأعلى قدر من المهنية والحرية، مؤكدة أيضا على حرصها الشديد على المصلحة العامة لبلدنا الغالية مصر .

نبذة مختصرة عن حياة إبراهيم عيسى

ولد الكاتب الصحفي والإعلامي “إبراهيم عيسى” في شهر نوفمبر لعام 1965 بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، كما أنة تمكن من تولى منصب رئيس تحرير الصحيفة المصرية اليومية “الدستور”، حيث أصر “عيسى” على أن ينشر مقالة من خلالها تخص “محمد البرادعى” عن حرب أكتوبر، ولهذا السبب فقد قام صاحب الجريدة “السيد البدوي” بإقالة عيسى على الفور وذلك في شهر أكتوبر لعام 2010 .

وعلى الجانب الأخر فقد استطاع عيسى أن يلتحق بالعمل بالمجلة المشهورة “روز اليوسف”، وذلك عندما كان في السنة الأولى بكلية الإعلام، ثم بعد ذلك عمل بعدد من الجرائد ومن أبرزهم جريدة “الدستور” التي سبق وأن ذكرنا أنة كان متولي منصب رئيس التحرير بها ولكنة أقيل منها، ثم بعد ذلك قام بالعمل بالجريدة الأسبوعية “عين”، بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح “عيسى” عضوا من أهم أعضاء الهيئة الاستشارية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .

كما أن من المعروف أيضا عن “عيسى” أن العمل بالقناة الفضائية “القاهرة والناس” لم تكن هي التجربة الأولى التي خاضها في مجال الإعلام وتقديم البرامج، بل أنة قام بتقديم عدد من البرامج على القناة الفضائية “دريم” ومن أبرز هذه البرامج، برنامج “الفهرس” وكذلك أيضا برنامج “الله أعلم”، وبرنامج “على القهوة” وهو كان برنامج سياسيا ولكن قامت السلطات المصرية بمنع هذا البرنامج من العرض، كما أنة انفرد أيضا بتقديم برنامج ديني على نفس القناة وهو برنامج “الرائعين”، وهو كان عبارة عن التحدث عن حياة الخلفاء الراشدين مثل “عمر بن الخطاب، وأبو بكر الصديق”، كما قام أيضا بتقديم برنامج “الرائعتين” وهو عبارة عن السيرة الذاتية للسيدة ” فاطمة بنت رسول الله” والسيدة “عائشة بنت أبى بكر” .

وعلى الجانب الأخر فقد استطاع “عيسى” أيضا من أن ينفرد بتقديم البرنامج السينمائي الأسبوعي “فرجة” والذي يذاع على قناة فن بشبكة “أوربيت”، كما قدم أيضا برنامج من خلال قناة “أون تي في” المصرية بعنوان “نحن هنا” وكذلك أيضا البرنامج الذي أذيع في رمضان لعام “2010” والذي كان يحمل عنوان “حاجة تفطر”، كما قدم أيضا برنامج “مع الصحابة” والذي أثار ضجة كبرى وذلك لأنة كان يتناول موضع الفتنة الكبرى، كما قدم أيضا من خلال هذه القناة برنامج “بلدنا بالمصري” مع “ريم ماجد” ولكن قامت السلطات المصرية بمنعة من البث .

أما على قناة “الجزيرة” مباشر تمكن “إبراهيم عيسى” من تقديم برنامج ليحمل اسمه وهو بعنوان “صالون إبراهيم عيسى”، كما قام “عيسى” أيضا بعد ثورة 25 يناير، بالاشتراك مع عدد من الأشخاص لإنشاء قناة فضائية وتسميتها بقناة “التحرير”، حيث استطاع من خلالها أن يقدم برنامجه المعروف إعلاميا “في الميدان”، وذلك بمشاركة الإعلام المخضرم “عمرو الليثي، ومحمود سعد” وكذلك أيضا “بلال فضل” .