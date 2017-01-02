سامح الصريطي يحتفل بعيد ميلاد مديحة يسري في المستشفي

مع بداية العام الميلادي الجديد 2017، تمكن الفنان المتميز سامح الصريطى من زيارة سمراء النيل الفنانة “مديحة يسرى” بالمستشفى، وذلك للاحتفال معها بقدوم العام الجديد، ومن المعروف أن الفنانة القديرة “مديحة يسرى” تتلقى العلاج منذ فترة قليلة بالمستشفى وذلك بعد الوعكة الصحية التي أصيبت بها مؤخرا .

كما حرص أيضا “الصريطى” أن ينشر بعض من الصور التي تم إلتقاطها له مع الفنانة “مديحة” ومعها كيكه الاحتفال بعيد الميلاد، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، بالإضافة إلى ذلك فأن هذه الصور تعد من الصور النادرة لسمراء النيل والتي تبلغ من العمر 96 عاما، وذلك لأنها لم تكن تظهر منذ فترة طويلة في الحياة العامة ولا على شاشات التليفزيون .

وفى هذا السياق فقد قام “الصريطى” بالتعليق على هذه الصور من خلال بعض الكلمات التي قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي قائلا، ” أن الوقت الذي قضاة بجانب الفنانة العظيمة “مديحة يسرى” من أسعد الأوقات التي مرت في حياته” كما أنة تمنى أيضا للفنانة أن العام الجديد يكون عام سعيد عليها وأن يتم الله شفاها في أسرع وقت، كما قام الصريطى بالدعاء لها أيضا من خلال كلمات بسيطة قائلا فيها ” اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأقضى الدين عن المدينين، وأشفى مرضانا ومرضى المسلمين، أمين يارب العالمين”، ولم ينسى ذكر مصر بالدعاء، فقد دعا لها أن يحفظها من كل شر وسوء وأن ينصرها دائما، وأن يكون عام 2017 عام سعيد إن شاء الله .

وفى هذا السياق فقد أكدت الفنانة “نبيلة عبيد” أن صحة الفنانة ” مديحة يسرى” لم تسمح بخروجها من المستشفى، وهى مستشفى دار المنى، وذلك لعدم توافر الأجهزة والرعاية اللازمة بالمنزل، ولذلك فقد قضت الفنانة “مديحة” حوالى ما يقارب المائة يوم بالمستشفى بعد الوعكة الصحية التي مرت بها .

نبذة مختصرة عن حياته مديحة يسري

لقد تم اكتشاف الفنانة “مديحة يسرى” من قبل المخرج المعروف “محمد كريم”، حيث أن أول ظهور لها كان مع المطرب والملحن العظيم “محمد عبد الوهاب” من خلال فيلم “ممنوع من الحب” وذلك عام 1940 وظهرت كصاحبة وجه مبتسم، كما أن من خلال حقبة الأربعينات اختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم .

كما تمكنت “مديحة” أيضا من الحصول على أكبر فرصة لها في التمثيل وهى الفرصة الحقيقية لها، حيث شاهدها “يوسف بك وهبي” وهى تؤدى مشهدا في إحدى البلاتوهات، ومن ثم فقد قام هو وشريكة ” توجو مزراحى” بإستدعائها وذلك لكى تقوم بالعمل معهم من خلال ثلاثة أفلام، بشرط أن لا تعمل مع غيرة، وقد كانت الأفلام الثلاثة هم “أولادي، إبن الحداد، وفنان عظيم” .

كما أن الفنانة “مديحة يسرى”، والفنانة “فاتن حمامة”، يعتبروا الممثلتين الوحيدتين الذين مثلوا أما أشهر أربعة مطربين في عالم الغناء في مصر وهم المطرب “عبد الحليم حافظ”، “فريد الأطرش”، “محمد فوزي”، “ومحمد عبد الوهاب” .

ومن المعروف أيضا عن الفنانة “مديحة يسرى”، أنها تزوجت أربعة مرات، ثلاث زيجات منهم من داخل الوسط الفني، والتي كان من أبرزهم زوجها من “محمد أمين” المطرب والملحن المعروف، حيث قاموا سويا بتأسيس شركة إنتاج سينمائي قامت بإنتاج أربع أفلام من أبرزهم فيلم “الجنس اللطيف، وفيلم أحلام الحب، وفيلم غرام بدوية”، ثم بعد ذلك تم انفصالهما، لتتزوج بعد ذلك من الفنان المعروف “أحمد سالم” وذلك عام 1946، ولكن هذا الزواج لم يستمر فترة طويلة بل تم انفصالهما بعد ذلك لتقوم بالزواج من المطرب المعروف “محمد فوزي”، والذي وقفت بجانبة كثيرا لكى يقوم بتأسيس شركة الأسطوانات الخاصة به، حيث أن أول لقاء بينهما جاء من خلال الفيلم العربي “قبلة في لبنان”، ومن ثم فقد شاركت البطولة في عدد كبير من الأفلام بعد الزواج، ومن أبرز هذه الأفلام فيلم “فاطمة وماريكا وراشيل” والتي خاضت من خلالة أول تجربة كوميدية لها في عالم الفن، كما كانت من أبرز الأفلام التي قامت “مديحة يسرى” بعملها أمام الفنان “محمد فوزي”، فيلم “أه من الرجالة” وفيلم “بنات حواء” والتي قامت من خلالة بتجسيد شخصية المرأة التي تساوى الرجل وإنشاء جمعية تهدف إلى ذلك .