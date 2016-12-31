عادل عزت يفوز برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

استطاع عادل عزت المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال منافسة قوية أمام المرشح الرئاسي سلمان المالك، أن يفوز ويتغلب علية وذلك ظهر اليوم السبت، حيث أٌجريت العملية الانتخابية من داخل مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

حيث تناقش كل من سلمان المالك و عادل عزت و خالد بن معمر و نجيب أبو عظمة علي مقعد رئاسة اتحاد كرة القدم، وذلك خلفا للرئيس الموجود الحالي أحمد عيد، والذي انتهت ولايته رسميا بنهاية شهر ديسمبر الجاري لعام 2016.

حيث احتكمت لجنة انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلي 3 جولات وذلك لتحسم السباق الرباعي بين المرشحين الموجودين علي الساحة، حيث وصلت أصوات أعضاء الجمعية إلي 42 صوتا، وذلك بعد حجب اللجنة الأولمبية السعودية أصواتها الخمسة.

حيث حصل في الجولة الأولي المرشح عادل عزت علي 15 صوتا، فيما حصل سلمان المالك 12 صوتاً، أما المرشح وخالد المعمر حصل على 14 صوتاً، بينا نال مجيب أبو عظمة صوتا واحدا فقط ، وبالتالي فقد غادر السباق.

أما في الجولة الثانية، كسب عادل عزت 20 صوتا، وخالد بن معمر 10 أصوات، وسلمان المالك 12 صوتاً، ، وبذلك فقد غادر خالد بن عمار السباق الرئاسي الأخير.

أما في الجولة الثالثة والحاسمة، فقد فاز عادل عزت بحوالي 25 صوتاً، بينما حصل منافسة سلمان المالك علي 17 صوتا في هذه الجولة وبذلك فقد خسر السباق وحُسمت النتيجة لصالح عزت.

وبعد السباق الانتخابي فقد فاز عادل بن محمد عزت بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك لمدة 4 سنوات، حيث يتكون مجلسه الإداري من : ” نزيه النصر وحمد الصنيع وطلال آل الشيخ وعبد الإله مؤمنة”.

بينما تم انتخاب كل من مريح المريح و عبد الله البرقان و موسى الزياد و خالد المقرن و محمد الزهراني ضمن المجلس الإداري بالتصويت.

من جانبه أدلى الرئيس الجديد المنتخب بصريح خاص لوسائل الإعلام قال فيه، أنة يشكر كل من الحكومة علي الدعم الكبير التي قدمته لخدمة الشباب والرياضة، كما وجه الشكر إلي كل من الأمير عبد الله بن مساعد، وكذلك لأحمد عيد وجميع أعضاء الإدارة علي المجهود المبذول لكي تثمر عن هذه النتيجة، مؤكدا أنة سوف يكون عند حسن ظن الجميع به.