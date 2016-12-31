الإمارات تحتفل بليلة رأس السنة من أعلي برج في العالم

قامت الشركة الأمريكية العالمية والمعروفة “جوجل” والتي تعد من أشهر أدوات البحث علي الإطلاق، بتغيير الشعار الرسمي لها، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2016 – 2017 “new years eve day” ليله الكريسماس، وبهذا تعبيرا عن نهائية عاد وبداية عام جديد أخر، ونتمنى جميعا أن يكون العام المقبل عاما مليئا بالسلام وخاليا من الحروب والإرهاب علي جميع الدول.

وتعتبر أبرز الدول العربية التي سوف تقوم بالاحتفال بشكل عالمي هي دولة الإمارات المتحدة الشقيقة، والتي تعتبر مالكة لأطوال أبراج العالم، وهو برج خليفة والذي يظهر من خلالة في الليلة “ليلة رأس السنة 2017″، بأجمل العروض الترفيهية والألعاب النارية والموسيقي التصويرية التعبيرية علي أنغام الدي جي، حيث يقدم إلي الإمارات أمبر المهندسين من جميع دول العالم وذلك من أجل تصميم معظم الألعاب والهندسيات في نفس الوقت، حيث تنطلق مناظر جميلة ورائعة تعبيرا عن قدوم العام الجديد، وذلك مع دقات بداية عام 2017.

كما نجد تزاحم كبير من السياح الفرسيين والأمريكيين والإيطاليين وكذلك بعض السياح القادمون من الدنمارك والسويد والنمسا، حيث يقدمون إلي مدينة أبو ظبي ودبي لمشاهدة هذه احتفالات الإمارات برأس السنة الميلادية 2017، حيث يشاهدون أيضا برج خليفة أطول برج في العالم بث مباشر.

حيث أوضح مصدر مسؤل بحكومة الإمارات، أن الإستعدادت للاحتفال برأس السنة الميلادية مختلفة تماما عما قبل، حيث وصلت أماكن الاحتفالات إلي 160 موقعا، ويتم إطلاق الألعاب النارية في نفس الوقت، لتبدو كلوحة إبداعية جميلة.

فيما أكد المصدر المسؤول، بأن هناك تأمينات كثيفة ومشددة بكل الطريق وذلك لضمان السيولة المرورية، للعمل علي تقليل حدة الازدحام في الأماكن التي ستشهد احتفالات رأس السنة.

فيما أضاف رئيس مؤسسة الإسعاف، أنة تم إعلان حالة الطوارئ والاستنفار الأمني، وذلك لاستقبال أي حالة حرجة في زمن قياسي، وبالأخص مع تزايد الأماكن المخصصة للاحتفال من 40 إلي 160 لتصبح فيما بعد أربعة أضعاف العام الماضي.

ومن ناحية أخري قال رئيس شركة إعمار العقارية التي تشرف علي تنظيم احتفالات دبي في ليلة رأس السنة 2017، أن هذا العام من المتوقع أنة سوف يشهد الكثير والعديد من المفاجئات مثل وضع لحن عربي خليجي يبدأ مع أول ساعات العام الجديد، وبالتالي فهو يضمن الكثير من الإعجاب.