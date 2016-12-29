تردد قناة أون سبورت الجديد ON Sport HD ، الأهلي و الزمالك ، كأس العالم ، بطولة أفريقيا
تردد قناة أون سبورت - ON Sport HD

تردد قناة أون سبورت الجديد ON Sport HD جميع الأقمار 2017

الوطن بوست ترددات و قنوات

تردد قناة أون سبورت ON Sport HD الفضائية الجديد على جميع الأقمار 2017، وهي أحدى قنوات شبكة تليفزيون أون، أحدى الشبكات الرائدة في مصر في البث الإعلامي، المجموعة بالكامل مملوكة لصاحبها رجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة ، والذي قام بشراؤها من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

تُبث قنوات شبكة أون تي في من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والجدير بالذكر أن الشبكة قد ذاع صيتها مؤخراً بعد أن قام بشراؤها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أن تم تجديد لوجو الشبكة والقنوات الخاصة بها، وكذلك دعم الشبكة بإعلانات مرئية وأخرى مسموعة، وكذلك التعاقد مع أشهر مقدمي البرامج المختلفة وعلى رأسهم الإعلامي عمرو أديب والذي يقدم برنامج كل يوم جمعة على قناة أون لآيف.

تضُم شبكة قنوات ON TV العديد من القنوات “أون تي في ، أون سبورت ، أون لآيف ، أون بلس”، تحديداً في هذا الموضوع سنتحدث عن قناة أون سبورت، والتي ازدادت شهرة في أرجاء الوطن العربي، وذلك بعد كم التعاقدات الحصرية التي حصلت عليها القناة.

الأستوديو التحليلي الخاص بقناة أون سبورت، يجوب في أرجائه صوت الإعلامي مدحت سلبي والذي يترأس الأستوديو التحليلي وكذلك برنامج مِساء الأنوار، كذلك تم التعاقد مع الإعلامي سيف زاهر وذلك بعد أنتقاله من قناة الحياة إلى قناة أون سبورت ليقدم برنامج خاص مع سيف زاهر، كذلك استطاعت القناة الحصول على حقوق البث الخاصة بالمباريات الهامة واللقاءات الساخنة بين الأندية، وكذلك البطولات المحلية والعالمية، كبطولة الدوري المصري الممتاز، ومباريات الأهلي و الزمالك.

شاهد أيضاً : تردد قناة دي أم سي سبورت

وتطلع شبكة قنوات أون الفضائية وخاصة قناة أون سبورت إلى ضم العديد من الإعلاميين والكرويين الذين لهم ثِقلهم في الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، وكذلك البطولات الهامة مثل بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم وغيرها، فقط تابعونا على موقعنا “الوطن بوست“، لكي يتثنى لكم متابعة كل ما هو جديد.

لوجو قناة أون سبورت الفضائية

لوجو قناة أون سبورت الجديد ON Sport HD

قناة أون سبورت على الإنترنت

قناة أون سبورت الجديد ON Sport HD - فيسبوك قناة أون سبورت الجديد ON Sport HD - تويتر قناة أون سبورت الجديد ON Sport HD - يوتيوب

تردد قناة أون سبورت

القمر التردد الترميز FEC
نايل سات 10853 [ H ] 27500 5/6

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع الحقوق محفوظة 2016 لـ الوطن بوست © DMCA.com Protection Status
من نحنسياسة الخصوصيةDMCA