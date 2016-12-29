تردد قناة أون سبورت الجديد ON Sport HD جميع الأقمار 2017

تردد قناة أون سبورت ON Sport HD الفضائية الجديد على جميع الأقمار 2017، وهي أحدى قنوات شبكة تليفزيون أون، أحدى الشبكات الرائدة في مصر في البث الإعلامي، المجموعة بالكامل مملوكة لصاحبها رجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة ، والذي قام بشراؤها من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.



تُبث قنوات شبكة أون تي في من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والجدير بالذكر أن الشبكة قد ذاع صيتها مؤخراً بعد أن قام بشراؤها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أن تم تجديد لوجو الشبكة والقنوات الخاصة بها، وكذلك دعم الشبكة بإعلانات مرئية وأخرى مسموعة، وكذلك التعاقد مع أشهر مقدمي البرامج المختلفة وعلى رأسهم الإعلامي عمرو أديب والذي يقدم برنامج كل يوم جمعة على قناة أون لآيف.

تضُم شبكة قنوات ON TV العديد من القنوات “أون تي في ، أون سبورت ، أون لآيف ، أون بلس”، تحديداً في هذا الموضوع سنتحدث عن قناة أون سبورت، والتي ازدادت شهرة في أرجاء الوطن العربي، وذلك بعد كم التعاقدات الحصرية التي حصلت عليها القناة.

الأستوديو التحليلي الخاص بقناة أون سبورت، يجوب في أرجائه صوت الإعلامي مدحت سلبي والذي يترأس الأستوديو التحليلي وكذلك برنامج مِساء الأنوار، كذلك تم التعاقد مع الإعلامي سيف زاهر وذلك بعد أنتقاله من قناة الحياة إلى قناة أون سبورت ليقدم برنامج خاص مع سيف زاهر، كذلك استطاعت القناة الحصول على حقوق البث الخاصة بالمباريات الهامة واللقاءات الساخنة بين الأندية، وكذلك البطولات المحلية والعالمية، كبطولة الدوري المصري الممتاز، ومباريات الأهلي و الزمالك.

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وتطلع شبكة قنوات أون الفضائية وخاصة قناة أون سبورت إلى ضم العديد من الإعلاميين والكرويين الذين لهم ثِقلهم في الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، وكذلك البطولات الهامة مثل بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم وغيرها، فقط تابعونا على موقعنا “الوطن بوست“، لكي يتثنى لكم متابعة كل ما هو جديد.

لوجو قناة أون سبورت الفضائية



قناة أون سبورت على الإنترنت

