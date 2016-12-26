أخبار السعودية اليوم، يطرح اليوم الإنتاج السادس من الورقة النقدية المملكة السعودية “ثقة وأمان”، التي طبع عليها صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز” و قالت شركة النقد العربي السعودي “ساما” إن تبادل فئات الإنتاج الحديث سيتم جنباً إلى جنب مع الورقة النقدية الورقية و المعدنية المتداولة حاليا بكل فئاتها بصفتها ورقة نقدية حكومية للدولة ، حيث ستتواصل في طرح ما تملك من رصيد من الإنتاج الخامس للورقة النقدية لتلبية احتياجات مكان البيع والشراء من النقد استناداً لصحيفة “الاستثمارية” السعودية .

و قد كانت المؤسسة قد دشنت في 13 من شهر ديسمبر القائم، الإنتاج الحديث و كشفت عن تصاميمه حيث تكفل الإنتاج فئات حديثة منها “هللة” واحدة وخمس “هللات” و عشر “هللات” و 25 “هللة” و 50 هللة و الريال المعدني و الريالين المعدنيين بالإضافة إلى الأوراق النقدية الرئيسية، و قالت مصادر مطلعة فى المملكة إن الورقة النقدية بشكلها الحديث سيتم توفيرها في كل فروع شركة النقد في المملكة، فيما ستسحب الورقة النقدية القديمة على دفعات بشكل متدرج لكنها تتواصل في المتاجر حتى نفاذها .

و أشارت مصادر سعودية مطلعة هناك إلى أنه يستطيع مقايضة الإنتاج الثاني حتى الخامس في أي وقت لأنها إصدارات قانونية و تحتوي على علامات طموح باستثناء الأول خارج التبادل لعدم إحتوائه على علامات موضحاً سوى أنه سيتم أثناء عملية طرح الفئات الحديثة من الورقة النقدية رصد أبرز الملاحظات عليها.

و يتضمن الإنتاج الحديث 12 فئة من الورقة النقدية سبع فئات منها معدنية و خمس فئات ورقية، فيما لم يتم إنتاج فئتي الـ20 ريال و 200 ريال و شهدت ثلاث فئات ورقية بعض التغييرات في الرسومات المطبوعة على العملة الورقية و هي فئة الـ500 ريال سعودي أصبحت خلفيتها منظر للمسجد الحرام بمكة المكرمة كما شهدت الاختلافات فئة العشرة ريالات حيث بات على الظهر منظر لمركز الملك “عبد الله المالي” بالعاصمة “الرياض” كما تحول ظهر فئة الخمسة ريالات ليكون زهوراً من المملكة العربية السعودية، و بهذا سيكون صرف رواتب مواظفين المملكة العربية السعودية من الإصدار الجديد للعملات.