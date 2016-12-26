كأس ولى العهد السعودي موعد مباراة الهلال و النصر اليوم و القنوات الناقلة و التشكيل المرتقب

يشهد أستاذ الملك فهد العالمي مساء اليوم أقوى مواجهات الدور نصف الختامي من مسابقة “كاس ولي العهد السعودي” بين النصر وغريمه الهلال السعودي ،و كان النصر تأهل إلى ذلك الدور من المسابقة الرياضية عقب انتصاره على الوحدة بهدف وحيد في الدور ربع الختامي و سجل محمد السهلاوي هدف المباراة للنصر فى الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول فيما تأهل الهلال إلى ذلك الدور عقب انتصاره على الشباب بثنائية دون رد ،جدير بالذكر أنه سبق أن تواجها فريقا “النصر” و “الهلال” في 7 ماتشات في مسابقة “كاس ولي العهد السعودي” حيث ربح “نادى الهلال” في 6 ماتشات فيما ربح “النصر” في ماتش واحدة عام 2014 في أخر مباراة “كأس ولي العهد” و كان أضخم انتصار للهلال على النصر بأربعة أهداف فهل سيفعلها اليوم أيضاً .

تشكيلة نادى النصر اليوم أمام الهلال

يتنبأ أن يعتمد مدرب النصر زوران ماميتش على تشكيلة مكونة من :

في حراسة المرمى : حسين شيعان

الدفاع : احمد عكاش ” خالد الغامدي ” برونو أوفيني “عمر هوساوي

الوسط : عبدالرحمن الدوسري ” يحيى الشهري ” ايفان توميتشاك” فيكتور ايالا ” مارين توماسوف

الهجوم : نايف هزازي

تشكيل الهلال اليوم أمام النصر

توقعت الصحف الرياضية في السعودية تشكيل النصر لمجابهة الهلال مساء اليوم فى اللقاء القوي الذي يحمل العديد من المتاعب على الفريقين بهدف الانتصار و لا وجود بديل عن ذلك الانتصار حتى يتسنا الخروج من الماتش بنتيجة إيجابية ترضي الجماهير وتعزز من التأهل للدور الختامي و الوصول للكأس حيث جاء التشكيل كالأتى:

في حراسة المرمى : عبدالله المعيوف

في خط الدفاع : اسامة هوساوي ” عبدالله الحافظ “ياسر الشمراني ” محمد البريك

أما عن خط الوسط : عبدالملك الخيبري ” نيكولاس ميلسي ” سلمان الفرج “نواف العابد ” كارلوس ادواردو

و في الهجوم اللاعب : ليو بوناتيني

القنوات الناقلة لكأس السعودية نصف النهائي بين النصر و الهلال مساء اليوم

ستقوم مجموعة قنوات “mbc pro sports” عن تخصيص كلا القناتين الأولي والثانية للتعليق على المباراة مساء اليوم و أستكمال و نقل مسارات فاعليات الماتش بشكل مباشر بصوت كلا من المعلق “بلال علام “و المعلق “عبد الله المحيسن” .

تردد MBC PRO SPORTS

قمر عرب سات

تردد 12341

معدل ترميز الخطأ 27500 \ 3/4