أخبار السعودية اليوم، دشّن مغردون سعوديون عبر موقع “تويتر”، هاشتاغاً حمل اسم “المملكة العربية السعودية للسعوديين”، عبّروا خلاله عن استيائهم من تفضيل غالبية المؤسسات، المقيمين على أولاد البلد، و اعتبر مشاركون في الهاشتاغ أن أعداد العاطلين عن الشغل من حملة الشهادات الجامعية تأتى على حسابهم ،و أنه في المقابل يشغل موظفين مقيمين رواتب شهرية عالية، و لهذا طالبوا بإنشاء قوانين تجبر المؤسسات على تكليف المدنيين، و إنهاء عقود المقيمين.

و تأتي فكرة مسمّى الهاشتاغ لمطالبة جزء هائل من أبناء السعودية، بسن قانون صارم في هذا الأمر بدلاً من التشريع الجاري الذي لم يُعطي أولاد البلد حقهم، على حد قول المغردين، و بالرغم من إنهاء مئات المؤسسات المخصصة وجهات رسمية، عقود موظفين مقيمين، واستبدالهم بآخرين أبناء السعودية، سوى أن غالبية المشتركين في الهاشتاغ أجمعوا على أن المؤسسات “لم تعط فرصاً حقيقية للمواطنين، فيما طرحوا مواقف شخصية حصلت معهم، دعتهم للمساهمة في هاشتاغ “المملكة العربية السعودية للسعوديين”.

ففي نفس الاتجاه صرح منصور الدوسري الذي يحمل شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، إنه ذهب للتقديم على وظيفة مدرس في أربع مدارس خاصة، سوى أنه تفاجأ “بوجود معلم ابن السعودية واحد لاغير، والبقية أجانب، وتابع: “حسيت إنهم هم المواطنون ونحن الأجانب في وطننا، فيما اعتبر المغرد أحمد سعيد القرني أن الحل هو مغادرة كل الأجانب ، و توظيف أبناء السعودية عوضا عنهم.

وتابع محمد مطر بخيت: لا ننسى نشكر إخواننا العرب في تنمية بلادنا، أعطيتونا وأعطيناكم، بل أتى الحين الذي يقودها ابن البلد ، عبد العزيز عبد الله، أيّد الهاشتاغ، قائلا: تطالب بحقك وحق أولاد وطنك فأنت عنصري، المغرد محمد بابا أفاد إنه كي يتحقق ذلك المبدأ #السعودية_للسعوديين، لا مفر من تشريع يستكمل شغل الوافدين الضيوف في الشغل الغير أساسي، و مع إهمال مشاهير “تويتر” في المملكة السعودية للهاشتاغ، غرّد الداعية حمود العمري، قائلا: “ألا يعرف من وضع ذلك الوسم #السعودية_للسعوديين، أن الأرزاق التي يقتات بها ملايين البشر من خارج ذلك البلد،هي من تسديد البلاء وبركة الأرزاق لنا.

وتابع عبد الله الحارثي: “صدقوني قلبي وعقلي لكل أولاد بلدي في المقام الأول، ولكن لا نصعّب العيشة على الأيدي العاملة النظامية، تلك البلاد بلاد خير، يشار إلى أن الجدل المتصاعد في المملكة العربية السعودية بشأن الممارسات الاستثمارية، وأوضاع الأيدي العاملة الوافدة، تأتي عقب تصديق رسوم بعضها شمل المدنيين والمقيمين، مع إعفاء بعض الجنسيات.