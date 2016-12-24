محمد الجدعان وزير المالية السعودي
محمد الجدعان وزير المالية السعودي

قرارات السعودية الجديدة : وزير المالية يؤكد عدم وجود ضرائب جديدة على المقيمين

سمر علي أخبار السعودية

قال وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” أن المملكة العربية السعودية قامت بخفض عجز الموازنة الخاصة بالمملكة بهذا الحجم لأول مرة منذ 10 سنوات ، و أن وزير المالية قال إن المملكة العربية  السعودية قامت بتحقيق دخل قوى للمملكة من غير التوجه إلى سوق النفط و الاعتماد عليه بشكل كامل ، حيث كانت تعتمد المملكة قبل ذلك على النفط بشكل رئيسي و لكن بعد أزمة النفط التي حدثت في منتصف العام الحالي جعلت المملكة العربية  السعودية تفكر في بديل مثل الحج و العمرة و المقيمين و غير ذلك من الأشياء التجارية البديلة .

حيث قال “محمد الجدعان” أنه تم الاستطاعة بضبط الإنفاق للمملكة بصورة تعتبر جيدة جداً ، حيث أكد أن ميزانية المملكة العربية السعودية في العام 2017 ستكون أكثر مصداقية و بيانات أول بأول ، بحيث تتماشى وفق الرقم الذي حدد لها و سنعمل على عدم تجاوز تلك الرقم حتى لا نقع في عجز موازنة لا نستطيع التخلص منه ، حيث تهدف المملكة العربية السعودية بأن تكون في عام 2020 أقل عجز موازنة و أكبر تحقيق دخل للمواطن السعودي في العالم .

لا ضرائب جديدة على المقيمين في المملكة

و على جهة أخرى قال وزير المالية إن المملكة تنفى تماماً ما تردد عن وجود ضرائب جديدة على المقيمين في المملكة أو حتى أصحاب المشاريع أو المواطن السعودي نفسه و أن ما تم  تردده في الأيام الماضية غير صحيح و لكن بشأن أسعار البنزين إن الوزارة تعمل مناقشة تلك الموضوع و ستبلغ المواطن بالنتائج فور الانتهاء ، مشيراً أن المملكة ستقوم بتسديد المستحقات الخاصة بالقطاع الخاص الذي توعدت به و التي ستبلغ ما يقرب من الــ3 أسابيع ، و أن الوزارة ستقوم بدفع مستحقات شهرين للقطاع الخاص الذي تأخر على الوزارة .

فيما أكد أن المملكة تسعى لتوسيع رؤيتها في عام 2030 و أن تقوم بدعم القطاعات و الشركات التي تعمل على تحقيق أكبر عائد مادي للمملكة العربية السعودية و بالتالي يعود على المواطن السعودي بالمملكة بالنفع الكثير .

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