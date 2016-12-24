آثار اللاعب السعودي “محمد قاسم” لاعب نادى “الاتحاد” السعودي ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” بعد الحركة التي قام بعملها أثناء نزوله الملعب على إثر تغيير قام به مدرب الفريق في المباراة لصالح لاعب “الاتحاد” اللاعب “محمد قاسم” .

حيث قام اللاعب بحركة استفزازية لا تفهم إلا بهذا الفهم و هي حركة التصليب فلا مبرر لما فعله اللاعب “محمد قاسم” فا من الاسم نعرف أنه مسلم الديانة ، فلماذا قام بالتصليب على جسده للتعبير عن الشكر عند اختياره بديل من قبل المدرب في المباراة التي كانت تقيم بين نادى “الاتحاد” و نادى “الرائد” في إطار مسابقة “دوري جميل السعودي” الجولة الــ14 .

محمد قاسم يعتذر عن التصليب

بعد الهجوم الذي تم على اللاعب “محمد قاسم” وجد أنه لا مفر من أن يوضح الشيء الذي فعله في المباراة و لماذا فعل هذا ، فقام مسرعاً برد ضعيف في برنامج “أكشن يا دوري” الذي يذاع على قناة ” MBC أكشن” قائلاً أنه لا يقصد تلك الحركة على الإطلاق و أنه لن يفعلها مرة أخرى و أنه مسلم و لا جدال في ذلك الأمر ، و أعتذر بشدة عما بادر منه في تلك المباراة ، لكن قال الإعلامي “وليد فراج” في البرنامج ذاته أن تلك الواقعة مقصودة من اللاعب و أنه لا يوجد مبرر لتلك الحركة مؤكداً أن الأمر وجب عن قصد من لاعب الاتحاد و أن على إدارة النادي توقيع عقوبة على اللاعب ، و خاصةً بعد أن تم التأكد من رفع اللاعب إصبعه السبابة بعد تقبيل يداه و أن الصغار يفعلون مثله تماماً فيجب عقاب رادع من جهة إدارة النادي على اللاعب .

جدير بالذكر أن المباراة كانت بين نادى “الرائد” و الاتحاد و انتهت بفوز الاتحاد 3\2 في إطار الجولة الــ14 من عمر مسابقة دوري جميل السعودي ، و بهذا يكون الاتحاد متصدر ترتيب دوري جميل برصيد 34 نقطة و يتبعه نادى “الهلال” برصيد 34 نقطة و تاليه الأهلي برصيد 31 نقطة .