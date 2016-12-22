أمريكيون يُطالبون بتعيين مايا خليفة سفيرة بالمملكة العربية السعودية

أخبار السعودية اليوم، مايا خليفة سفيرة بالمملكة العربية السعودية، هذا ما طالب به مواطنون أمريكيون، جاء ذلك في تصريح لموقع أمريكي يُدعى “change.org“، ويأتي هذا الخبر ضمن نوبة الاستفزازات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، حماها الله.

بعد فوز “دونالد ترامب” في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، صرح الموقع الإلكتروني المذكور برغبة مواطنين أمريكيين بتعيين ممثلة الأفلام الإباحية “مايا خليفة” مواليد 10 فبراير 1993 لُبنانية الأصل، سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، وصرح أيضاً الموقع المزعوم بأن ما يقرب من خمسة آلاف أمريكي مِمن انتخبوا “ترامب” وقّعوا على وثيقة موجه إلى “دونالد ترامب” رئيس الولايات المتحدة القادم بتعيين مايا خليفة في هذا المنصب الهام.

الجدير بالذكر أن هذا الخبر ووضع أسم مايا خليفة ممثلة الأفلام الإباحية، ما هو إلا خبر كيدي هدفه المساس بالمملكة وأستفززها سياسياً، ويُعد هذا الخبر ضمن سلسة موضوعات كيدية تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية، منها قانون جاستا وغيرها، كما أن المملكة العربية السعودية حماها الله، هي أقوى من أي كيد يُحاك لها من قِبل أعدائها، وهي قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات المحلية والاقتصادية، والإقليمية والدولية تحت قيادة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره.

الجدير بالذكر أيضاً أن الوطن العربي بأسره تُحاك له المكائد من أجل تقطيع أوصال هذه الأمة، والشاهد على ذلك ما يحدث في بُلداننا العربية، كالذي يحدث في سوريا والعراق واليمن وغيرها، لكن الأمة العربية أقوى من كل هذا.