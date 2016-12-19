مها محمد تتزوج للمرة الثانية من رجل أعمال كويتي

تزوجت المذيعة الكويتية “مها محمد” مساء الأمس من رجل أعمال كويتي، وتعتبر هذه الزيجة بالنسبة لها هي المرة الثانية، وقد أعلمت الخبر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وذلك خلال الخبر أن اسم زوجها “محمد”، وتوجهت بالشكر لكل من أصدقائها وعائلتها وزملائها وجميع من شاركوها الفرحة قائلة “شكرا لعائلتي الكريمة.. شكرا لصديقاتي نوره ومدوه وقبول والهنوف الصباح وأمل العوضي وجميع من شاركني فرحتي هذا اليوم، والله يتمم علينا ويبعد عنا عيون الناس الحاسدة والحاقدة”.

نبذة عن الفنانة والمذيعة مها محمد

من لا يعرف الفنانة المذيعة والفنانة الكويتية مهما محمد تبلغ من العمر الآن 36 عاماً، بدأت حياتها العملية بعملها كمقدمة برامج تليفزيونية، ثم انتقلت إلي مرحلة جديدة من خلال تقديمها لبرنامج “الكاميرا الخفية”.

كما أن “مها محمد”، عملت في تقديم الدراما التليفزيونية والمسلسلات، وشاركت بالتمثيل في بعض الأعمال الدرامية الكويتية وكان ذلك بداية من عام 2006 إلي 2016 وقدمت أكثر من عمل مثل البيت المائل، والبارونات، ونمر بن عدوان، وخادمة القوم، والشمس تشرق مرتين، صاحبة الامتياز، وعيون عليا، والورثة، وعلمني كيف أنساك، والحب لا يكفي أحيانًا، وعبرات وحنين، وأعمال أخرى، كما قدت أكثر من عمل مسرحي مثل أمل في مملكة النحل، والعصابة في الوادي، التوائم السبعة.

أما بالنسبة لحياتها الشخصية والخاصة فقد تزوجت من قبل مرة واحدة ونتج عن هذه الزيجة طفلين هما “فيصل” و “عبد الله”، كما أنجبت طفلة واحدة ولكنها سُرعان ما توفت وهي في سن صغير جدا.

أما زواجها للمرة الثانية والذي تم بليلة الأمس، فقد قامت “مها محمد” بنشر مجموعة من الصور بالإضافة إلي بعض الفيديوهات أيضا وقامت بالتوجه بالشكر كما سبق وذكرنا.

كما أنها توجت بالشكر الخاص إلي صديقاتها المقربين لها والذين شاركوها بحضورهم فرحتها وهما أمل العوضي و الهنوف الصباح و ندوه و نوره وقبول وكتبت تقول “والله يتمم علينا ويبعد عنا عيون الناس الحاسدة والحاقدة”، فضلا عن أنها توجهت بالدعاء إلي الله عز وجل أن يبعد عنها عيون الحاقدين والحاسدين، وأن يملاء حياتها بالسعادة والخير الدائمين.