تعرف علي أهداف الأهلي والمصري اليوم في الجولة السادسة عشر

إنتهت مباراة الأمس التي جمعت بين المصري البورسعيدي والأهلي علي أرض إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي أسفرت عن فوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف من خلال اللاعب عبدالله السعيد و سعيد سمير ومروان محسن، وذلك مقابل هدف واحد لا غير أحرزة اللاعب أحمد سالم.

ودائما ما كان النادي الأهلي لكي يتجاوز مرحلة التعادل السلبي أمام إمبي وذلك في الجولة الماضية الذي أسفرت عن نهاية المباراة بدون أهداف، ومن جهته يسعى المصري البورسعيدي لتحقيق الفوز وذلك لمواصلة انتصاراته الذي حققه بعد فوزه الإسبوع الماضي أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف مقابل لا شيئ.

ومن المنتظر أن النادي الأهلي سوف يلعب أمام نادي الزمالك أخر يوم خميس بتاريخ 29 ديسمبر الجاري، وذلك علي أرض إستاد “استاد بترو سبورت”، في حين يقوم نادي المصري البورسعيدي باستضافة الإنتاج الحربي وذلك بتاريخ 30 ديسمبر الموافق الجمعة، وستكون المباراة علي أرض ملعب ستاد برج العرب.

وعلي الجانب الأخر قام هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب المصري، بتمسكه بعدم لعب مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في وقتها المحدد له وذلك في الجولة القادمة من الدوري.

وكان هذا القرار قد جاء بعد اجتماع هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني للمنتخب المصري ظهر أمس الأحد، مع رئيس لجنة المسابقات عامر حسين بحضور الجهاز الفني المعاون للقلعة الحمراء.

ويأتي هذا التأجيل من قبل الأرجنتيني هيكتور كوبر نتيجة مخاوف من إمكانية استطاعة اللاعبين اللعب بمستوي جيد خالي من الإرهاق، أو حتي الإصابات، وإن لعب الفريقين فهم يمثلون العماد الرئيسي للمنتخب المصري.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس لجنة المسابقات بعرض ما نتج عن الاجتماع علي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل إتخاذ قرار مناسب بشأن المباراة هل ستقام في وقتها أم سيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وسيدخل النادي الأهلي معسكرا تدريبيا وذلك في بداية العام الجديد، استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والذي سيكون في منتصف يناير القادم في الجابون.