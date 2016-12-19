برشلونة يتفوق علي اسبانيول في الجولة السادسة عشر للدوري الأسباني

حقق نادي برشلونة بالأمس الفوز علي اسبانيول وذلك نظير أربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، وذلك ضمن الدوري الأسباني الممتاز لمباريات لجولة السادسة عشر، اللقاء الذي شهد تألف كبير من اللاعب الأورجواني لويس سواريز و الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي الدقيقة 18 أحزز سواريز الهدف الأول، أما الهدف الثاني فأحرزه نفس اللعب في الدقيقة 67 ، ثم بعدها إختتم ليونيل ميسي المباراه بهدف في الدقيقة 90، بينما كان هدف الفريق الأخر اسبانيول وهو الهدف الوحيد في الدقيقة 79 أحرزه اللاعب ديفيد لوبيز.

وبهذه النتيجة التي حُسمت لصالح برشلونة، ارتفع رصيده إلي 34 نقطة وذلك في المركز الثاني، وبهذا يكون الفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المؤجل له مباراة أمام فالنسيا، بسبب قيامة بالمشاركة في كأس العالم للأندية بينما تم تجميد رصيد اسبانيول عند 22 نقطة ليصبح في المركز التاسع.

من هو نادي برشلونة لكرة القدم

هو نادي رياضي يقع في مدينة برشلونة بأسبانيا، ويطلق علية هذا الإسم نسبة للمدينة التي يقع فيها، وهو ضمن الثلاث أندية المشاركة في الدوري الأسباني هما ريال مدريد و أتلتيك بيلباو.

بداية تأسيس نادي برشلونة لكرة القدم كانت في عام 1899، علي يد مجموعة لاعبين بقيادة خوان غامبر واللاعبين الذين أسسو النادي هم من مختلفي الجنسيات الإنجليزية و السويسرية والألمانية والأسبانية، وفيما بعد أصبح النادي رمزاً للثقافة والقومية الكاتالونية، وأصبح شعاره باللغة الفرنسية “Més que un club”، معناها باللغة العربية أكثر من مجرد نادي، والنشيد الرسمي الذي أُطلق علي نادي برشلونة هو “لا أحد قادر على قهرنا” والذي قام بكتابة كلماته جوسيب ماريا اسبيناس و جاومي بيكاس وقام بتحلين هذا النشيد مانويل فالس.

ويعد نادي برشلونة هو أغني الأندية في كرة القدم وذلك من حيث الإيرادات الخاصة بالنادي، حيث تبلغ مجموعة إيرادات موسم 2014-15 بمبلغ 560.8 مليون يورو، كما أن النادي معروف عنه أنة ينافس دائما مع ريال مدريد وهو أشد وأقوي خصم أمامه، وتسمي دائما مباريتهما بالكلاسيكو.

ويعتبر نادي برشلونة من أنجح نوادي كرة القدم وذلك لما حققه من بطولات وإنجازات في تاريخ اللعبة وحصوله علي أكثر من بطولة سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.