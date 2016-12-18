داليا البحيري تعقد قرانها للمرة الثالثة في سرية تامة

قامت الفنانة داليا البحيري بعقد قرانها اليوم الأحد علي رجل الأعمال المعروف “حسين سامي”، وسط حضور أسرة كل من العروسين، وذلك في أحد الفنادق الكبري بحي الزمالك بالقاهرة، ويعد هذا الزيجة الثالثة في حياة الفنانة داليا البحيري، وحرصت علي أن لا تدعو أي وسيلة إعلام في حفل زفافها سواء صحافة أو تليفزيون، واعتبرت هذا الأمر شديد الخصوصية ولا يحق لأحد التدخل فيه، واكتفت فقط بحفل صغير يجمع بين أهل ومعارف العروسين فقط.

وفاجئت الفنانة داليا البحيري محبيها وجمهورها وعدد كبير من زملائها داخل الوسط الفني بعقد قرانها وحفل زفافها، والذي إقتصر علي المقربين فقط، وكان من بين الحضور المقربين للعروسة حنان مطاوع وزوجها المخرج أمير اليماني، ونيللى كريم، وهاني رمزي، ومحمد الشقنقيرى، ومن بين الشخصيات العامة الذين أصرو علي الحضور للمجاملة الإعلامية وسناء منصور وجاسمين طه زكى و يسرى الفخرانى و المذيع أحمد فريد وهبه الأباصيرى.

وحصرت الفنانة داليا البحيرة علي إتمام زواجها في سرية تامة، وذلك بالإستعانة بالكوافير والماكيير أسامة درويش، وتواجدت في الفندق الذي شهد عقد القران لمدة ثلاث أيام، بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

تعليق الفنانين علي زواج الفنانة داليا البحيري

حيث قامت الفنانة حنان مطاع بنشر صورا خاصة بالفنانة داليا البحيري مع زوجها رجل الأعمال “حسين سامي”، وكان الصورة تظهر فيها الفنانة حنان مطاوع وزجها المخرج المسرحي أمير اليماني عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقامت حنان مطاوع بالتعليق علي الصورة قائلة :”أحلى عروسة وحبيبة قلبي داليا البحيري، يا رب اسعدها وبارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير”.

ولم تكتفي حنان مطاوع بنشر صورة واحدة عن حفل الزفاف بل قامت بنشر صورة أخري تجمعها بزوجها وعلقت عليها قائلة :”من فرح حبيبتي داليا البحيري، يارب يسعد قلبها ويسعد كل الناس”.

أما الفنانة زينه فقررت أن تهنئ صديقتها أيضا من خلال نشر صورة لها في حفل زفاف الفنانة داليا البحيري عبر مصحفتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت زينة علي الصورة قائلة: ” مبروك حبيبتي ربنا يسعدك”.

يشار إلي أن الفنانة داليا البحيري، تزوجت مرتين إحداهما نجل المنتجة ناهد فريد شوقي الذي توفي إثر حادث أليم علي الطريق، ولها من الأبناء طفلة وحيدة تدعي قسمت.

من هي الفنانة داليا البحيري

هي ممثلة مصرية ولدت في 21 أكتوبر 1970، من مواليد مدينة طنطا بمحافظة “الغربية”، في عام 1990 حصلت علي لقب ملكة جمال مصر، وحصلت علي المركز 27 في هذه المسابقة التي أقيمت وقتها في ولاية “لوس أنجلوس” الأمريكية.

كما حصلت داليا البحيري علي بكالوريوس السياحة والفنادق، وعملت في بداية حياتها العملية مرشدة سياحية، ثم مقدمة برامج عبر قنوات فضائية مصرية ثم عارضة أزياء، تم تنصيبها في نوفمبر 2010 سفيرة للنوايا الحسنة، وذلك من أجل محاربة مرض السكتة الدماغية، مما جعلها تُعرب عن سعادتها بتنصيبها لهذا المنصب، لافتة أن هذا الدور يعتبر أساسيا لأي فنان مصري.

حياة داليا البحيري الخاصة

تزوجت داليا البحيري مرتين الأولي كانت من رجل أعمال مصري، وأسفرت الزيجة عن طفلتها “خديجة” والتي توفيت بعد ثمان أشهر ثم قررت الانفصال عن زوجها، وفي أغسطس 2008 تزوجت مرة أخري من “فريد المرشدي” نجل المنتجة ” ناهد فريد شوقي” والذي توفي بعد 5 سنوات من الزواج وكان في عام 2014.

دخول داليا البحيري الفن

دخلت الفنانة داليا البحيري الفن عام 2000، وظهرت كوجه جديد في السينما المصرية وقتها، وقامت بتقديم دور “سعاد” في فيلم “عشان ربنا يحبك” والفيلم من إخراج رأفت الميهي، ويعد حجم الدور كبير بالنسبة لها خاصة وأنها وقتها كانت في بداية حياتها، البطولة في الفيلم الفنان أحمد رازق والمطربة جيهان راتب، ثم لعبت دور البطولة في فيلم “محامي خلع” بالتعاون مع الفنان “هاني رمزي” في عام 2002، وواصلت أعمالها الفنية خلال السينما والتليفزيون وكان أخرها مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوي”.

أعمال داليا البحيري الفنية

“من الأفلام” :جوبا، أحلام حقيقة، الغواص، محمد ورانيا، حريم كريم، علشان ربنا يحبك، زي الهوا، جوبا، السفارة في العمارة، الباحثات عن الحرية، سنة أولي نصب، عمليات خاصة، كان يوم حبك، محامي خلع، مها، عمليات خاصة.

“من المسلسلات التليفزيونية” :ساعة حظ، البنات، قلبي يناديك، علي ياويكا، بنت من الزمن ده، خيانة عصرية، عفاريت حسين الإمام، أحلام مشبوهة، صرخة أنثي، بأمر الحب، خيانة عصرية، في غمضة عين، قصص الحيوان في القران، ريش نعام، إمرأتان، القاصرات، في غمضة عين، يوميات زوجة مغروسة أوي.