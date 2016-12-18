وفاة وصل الله الحربي إثر حادث مروع علي الطريق

أخبار السعودية اليوم، لقد كان خبر وفاة نائب مدير عام المرور بالسعودية سيادة اللواء “وصل الله الحربى” هو محور إهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حيث أن هذا الخبر قد أزعج الكثير، وخاصة ولأنة توفى إثر حادثة تصادم كبرى على الطريق السريع وهو في طريقة إلي جدة.

حيث أن اللواء “وصل الله الحربى” قد توفى أمس أول السبت وذلك إثر حادث تصادم مروع وقع على طريق جدة /مكة وذلك بالقرب من دار الإيواء الموجودة بالشميسى، حيث أن سيادة اللواء كان في طريقة إلى العاصمة المقدسة، ومن المعروف عن سيادته أن قبل صدور قرار التعيين بشأن تعيينه كنائبا لمدير عام المرور، كان قد شغل منصب مدير إدارة المرور بالعاصمة “جدة”.

ومن المعروف أن قرار تعيين “الحربى” كنائبا لمدير عام المرور، جاء بناءا على رغبة من الفريق “عثمان المحرج” والذي كان وقتها مديرا للأمن العام، وذلك ليكون بدلا من مدير المرور بجدة، كما أنة أيضا قام بتعيين سيادة العميد “سليمان الذكرى” بمنصب مدير مرور جدة .

كما أن من المعروف أيضا عن سيادة اللواء “وصل الله الحربى” أنة يعتبر واحد من أهم قبادات المرور والذي تمكن من إثبات نجاحه في عملة بالمملكة العربية السعودية، كما أنة أيضا خلال السنوات الماضية استطاع أن يعمل بمناطق عديدة داخل السعودية، حيث أن هذه المناطق تختلف ما بين الأمن الشامل، والشرطة، والمرور، بالإضافة إلى ذلك أنة استطاع من قبل أن يتولى قيادة مشاعر عديدة داخل المملكة العربية السعودية، وقد كانت من اهم هذه المشاعر “مشعر منى، والمزدلفة” وكذلك أيضا “مشعر عرفات”، وأهم شئ في ذلك أن هذه النقلة تعتبر اهم نقلة بالعمل الميداني مر بها “الحربى”، وذلك منذ أن تولى منصب مدير إدارة المرور بمدينة جدة .

ويعد “وصل الله الحربي” من أهم وأنجح القيادات المرورية الموجودة في جدة والتي تركت أثرا واضحة لدي الجميع، وعقب وفاة الحربي قرر “المحرج” تعيين العميد سليمان الزكري مديراً لمرور جدة خلفا للعميد ” وصل الله الحربي”.