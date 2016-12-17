نهي نبيل في أحد متاجر الرياض اليوم

أخبار السعودية اليوم، الإعلامية نهي نبيل تواجدت صباح اليوم السبت في أحد متاجر الرياض، والتف إليها محبيها ومعجبيها، ولا يوجد سبب واضح لوجودها في المتجر إلي الآن.

وفي سياق متصل أوضحت الإعلامية والشاعرة الكويتية نهي نبيل، أن سبب ابتعادها عن مجال السعر والأدب يعود إلي أن الساحة الآن امتلئت بالشعراء المرتزقة والمتسلقين، وأوضحت في تعليقها علي تصريح الشاعر الكبير “سالم بن غضيف” الذي تناولته صحيفة “عكاظ” الإسبوع الماضي، بأن بعض الشعراء المتواجدين علي الساحة الآن يسيئون للآخرين وذلك رغبة منهم في الشو الإعلامي فقط.

وحول تصريح سالم بن غضيف الذي قال فيه، بأن بعض الشعراء يكتبون عن شاعرات معروفات وذلك في الوقت نفسة جميعنا يعلم بأنهن لا يفقهن في الشعر والأعمال الأدبية شيئا، مؤكدا أن بأن هذا لا يعني أن هناك شاعرات متميزات عن غيرهن، وكان رد “نهي نبيل” غاضبا علية حيث قالت : «أنشر كتاباتي على السوشال ميديا بمزاجي، والذي يدعي أنه كتب لي حرفا، يقولها صريحة وأمامه ساحة القضاء”

من هي الشاعرة نهي نبيل

ولدت في 11 نوفمبر لعام 1983، وهي شاعرة وإعلامية تحمل الجنسية المصرية والكويتية، وذلك لأنها ودلت من أب مصر وأم كويتية، وحصلت علي الجنسية الكويتية مؤخرا بعد زواجها من رجل كويتي الأصل.

حيث درست نهي الهندسة الكيميائية بجامعة الكويت، وحصلت منها علي تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وذلك في عام 2005ن ثم قررت الالتحاق بالمجال الإعلامي في عام 1992 وعملت في البداية مقدمة برامج للأطفال بالإذاعة والتليفزيون الكويتي، وكان عمرها إنذاك لا يتجاوز 9 سنوات، ثم رُشحت في عام 2000 للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج وذلك في مهرجان القاهرة، وكان عمرها لا يتجاوز 17 عاما.

كما سبق لها وشاركت في الكثير من الأمسيات الشعرية في عام 2003 خلال مهرجان خريف صلالة، ومهرجان صيف دبي، و مهرجان هلا فبراير بدولة الويا و مهرجان أيام البحرين، وقدمت العديد والعديد بعدها من البرامج الحوارية والشبابية المتنوعة عبر قنوات روتانا ودبي والوطن والرأي وأبو ظبي.

ثم اعتزلت المجال الإعلامي بعد زواجها من المهندس الدكتور إبراهيم وتفرغت تفرغا كاملا لوظيفتها الأساسية كمهندسة في عام 2008.