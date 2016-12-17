نقض قرار إيقاف اللاعب السعودي محمد نور 4 سنوات

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” قرارها بتأييد الاستئناف المرفوع من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما نقضت القرار الصادر من لجنة الاستئناف السعودية، بشأن إيقاف اللاعب السعودي محمد نور لمدة 4 سنوات.

حيث أصدرت محكمة التحكيم الرياضي، يوم الخميس الماضي 15 ديسمبر من عام 2016، حكمها بشأن الاستئناف التي قدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك ضد كل من اللاعب محمد نور و واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات و اللجنة الأولمبية السعودية، وذلك بخصوص القرار الصادر من لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات.

حيث بدأت عقوبة اللاعب السعودي محمد نور الخميس الماضي، وذلك بالأخذ في الاعتبار أي فترة إيقاف سابقة، ولكن محكمة التحكيم الرياضي أجلت النطق بالحكم إلي مطلع الشهر الجاري، واستندت في التأجيل إلي طلب فريق الدفاع الخاص باللاعب محمد نور التأجيل.

وكان اللاعب السعودي محمد نور قد تم إيقافه عن اللعب وذلك بعد ثبوت نتيجة إيجابية في عينته وذلك خلال مباراة التي جمعت بين الفتح وجدة، في شهر نوفمبر للعام الماضي، وتم إيقافه بعدها لمدة 4 أشهر، وذلك قبل أن تنقض لجنة الاستئناف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات العقوبة السابقة وتكتفي بإيقافه 4 أشهر، في بيان الذي قدمة المحامي الخاص به وكان يحمل 8 توضيحات تتعلق بالقضية.

يذكر أن اللاعب السعودي محمد نور قد أعلن اعتزاله عن لعب كرة القدم نهائيا وذلك في الموسم الماضي، وكان يستعد وقتها لمباراة اعتزال أمام أحد الفرق الأوروبية الكبرى.

من هو اللاعب السعودي محمد نور

اسمه بالكامل محمد بن محمد نور آدم هوساوي، ولد في 26 فبراير لعام 1987 وذلك بمدينة مكة المكرمة ويحمل الجنسية السعودية، وفي عام 1996 لعب في نادي الاتحاد السعودي وقرر تركة في عام 2013 وذلك نظرا لبعض الظروف الإدارية التي أرغمته علي ترك النادي، ثم انتقل بعدها إلي نادي النصر السعودي لمدة موسم واحد وبعدها عاد مرة أخري إلي نادي الاتحاد السعودي في 10 يونيو 2014.

ويعد اللاعب محمد نور من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في الوسط كمهاجم وصانع أهداف، وفي 22 يونيو من العام الماضي قرر الاعتزال نهائيا.

ضمة ميلان ماتشالا المدرب التشيكي إلي كأس القارات في عام 1999 في المكسيك ولكنة لم يلعب سوي 20 دقيقة فقد من مدة المباراة أمام البرازيل، وكان ذلك في الدور نصف النهائي وكانت النتيجة 8:2 لصالح البرازيل، وكان وقتها عمرة 12 عاما، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المباراة هي بداية الانطلاقة الحقيقة له حيث شارك بعدها في كأس آسيا في لبنان، وتلاها مشاركته في التصفيات المؤهلة لمونديال 2002 م.

وقبل أن يشارك السعودي محمد نور في المونديال الأولي في حياته كان قد شارك مع زملاءه بقيادة المنتخب إلي الفوز بكأس الخليج والتي أقيمت في الرياض بالسعودية، ومن بعدها توجه إلي اليابان وذلك خلال نهائيات كأس العالم، ولكنة ظل محافظا علي مركزة بقيادته للمنتخب للفوز بأس العرب الثامنة بدولة الكويت وذلك بعد أن قام بتسجيل هدفا رائعا في شباك مرمي البحرين وكأس الخليج التي أقيمت في الكويت أيضا.

مشاركات محمد نور الأسيوية



شارك اللاعب السعودية محمد نور في جميع البطولات الآسيوية منذ عام 1999 إلي عام 2006 م ليحقق مجموع مبارياته 38 مباراة حقق من خلالهما 11 هدفا واستطاع اقتياد فريقة لتحقيق 3 بطولات وهما:-

أول البطولات كانت كأس الكؤوس الأسيوية عام 1999 م، حيث قام بتسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 أمام فريق جونام دراجونز الكوري.

وفي 2004 م كان دوري أبطال أسيا، حيث سجل هدفين هما الثالث والرابع في المباراة النهائية وذلك أمام سيونجنام وانتهت بنتيجة 5: 0.

وفي عام 2005 م كان وقتها دوري أبطال أسيا حيث استطاع تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-2 وكان خلف الثلاث الأهداف الأخرى، وبعدها تم اختيار محمد نور كأفضل لاعب في هذه المباراة، وهو اللاعب الوحيد في أسيا الذي استطاع أن يصعد مع فريقة للنهائي.

مشاركاته العربية

حصل نادي الاتحاد السعودي علي الكأس العربية وذلك مرة واحدة فقط في عام 2005 م وكان وراء هذا النجاح هو اللاعب محمد نور بعد إحرازه هدفي الفوز أمام الصفاقسي التونسي.

وكان اللاعب محمد نور شارك مع نادي الاتحاد ب 36 مباراة ببطولات وذلك خلال أعوام 1998 – 2000 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2008 – 2010 – 2012 م واستطاع من خلال هذه المشاركة أن يحقق 10 أهداف.