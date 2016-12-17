ريال مدريد غاضب بشأن التقنية الخاصة بالفيديو

لقد كانت بعض التقنيات الخاصة التي تم تطبيقها في مباراة كلوب أمريكا المكسيكي، تثير غضب الفريق الأسباني “ريال مدريد”، ومن أهمها تقنية الفيديو التي تم تطبيقها هناك .

ومن المعروف عن المباراة أنها أقيمت أول أمس الخميس، حيث أنها قد انتهت بفوز المالكي على الفريق الأخر بهدفين مقابل لا شئ لهم لتكون النتيجة 2/0 وذلك عن الدور النصف النهائي لبطولى كأس العالم للأندية، والتي تقام حاليا باليابان .

كما أن من المعروف أيضا أن الذي أثار غضب اللاعبين، التقنية الخاصة بالفيديو، وذلك لأنة لم يبث الهدف الذي قام بإحرازه اللاعب “رونالدو”، حيث أن قد جاء في الوقت بدل الضائع من المباراة، بداعي التسلل، ثم جاء الفيديو بإذاعة هذا الهدف مرة أخرى ولكن بعد تم التأكد من صحته، ومما لا شك فيه أن هذا بالفعل قد أثار غضب اللاعبين، وإحداث بلبلة .

وعلى الصعيد الأخر فقد طلب قائد الفريق المعروف “ريال مدريد”، “سيرجيو راموس” من “دانيال كارفخال” زميلة المدافع، بأن يقوم بالاعتذار ل “أندرى إنييستا” وهو قائد فريق برشلونة، عن الحركة التي فعلها أثناء مباراة الكلاسيكو، والتي قد قامت على ملعب “كامب نو” والتي جمعت بين الفريقين المشهورين وهم فريق “ريال مدريد”، وفريق “برشلونة”، والتي قد انتهت بتسجيل هدف واحد لكل فريق لتصبح النتيجة 1/1 لكل فريق، حيث أنه هذه المباراة قد أقيمت يوم 3 من شهر ديسمبر الحالي، كما أنها كانت واحدة من ضمن المنافسات الجولة 14 من من عمر “الليجا” وهى مسابقة الدوري الأسباني .

والجدير بالذكر أن أثناء المباراة التي سبق ذكرها من قبل، فقد قام “دانيال كارفخال” بإصدار حركة سيئة للغاية بإصبعه، وذلك لجمهور فريق “برشلونة” أثناء تواجدهم بالمدرجات وإحتفالهم بهدف التعادل الذي قام بتسجيله فريق “ريال مدريد” في الدقائق الأخيرة من نهاية مباراة “الكلاسيكو” حيث أن المباراة قد انتهت بتسجيل هدف واحد لكل فريق، لتصبح النتيجة 1/1 للفريقين .

ومن ثم فقد كانت هذه الحركة التي فعلها “كارفخال” تسبب غضبا شديدا لفريق وجمهور برشلونة، وبالفعل تم الاعتذار بشكل رسمي من “كارفخال” عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .