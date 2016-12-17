هياتم في حوار صريح مع رغدة شلهوب

في ظل اهتمامنا الشديد بالفن والبحث عن أخر أخبار الفنانين والفنانات، فقد تمكنت “رغدة شلهوب” الإعلامية المعروفة بإستضافة النجمة والراقصة “هياتم” من خلال برنامجها “فحص شامل” والذي يبث من خلال قناة الحياة 2 الفضائية، ومن خلال الحوار الذي دار بين “رغدة وهياتم”، وبعد الأسئلة التي ألقتها “شلهوب” خلال البرنامج على الفنانة “هياتم”، والتي قامت الفنانة بالرد عليها بكل وضوح وصراحة .

وسالت “رغدة شلهوب الفنانة والراقصة”هياتم” عن موقف ابنها ورأيه في مهنتها، وهل خجل منها في يوم من الأيام؟، فأجابت بأنها لا تفعل شئ مشين يجعل ابنها يخجل منها أو من الأدوار التي تؤديها،لافتة إلي أن ابنها على قدر كبير من الثقافة، كما أنة متفهم طبيعة عملها جيدا، بل يشجعها عليها .

وفي سؤال أخر عن رأيها الشخصي بالرجال، كانت إجابتها بأنها لا تعتمد على أي رجل بحياتها على الإطلاق، وذلك لأن الرجل يحب التعامل معه مثل شخصية سي السيد، كما أن هذا الرأي لا يأتي للفنانة من فراغ، بل بعد أن مرت بتجارب ومواقف كثيرة أثبتت لها صدق كلامها .

فقد أوضحت الفنانة “هياتم” أيضا من خلال اللقاء، أنها لم تقوم بإجراء أي عملية من عمليات التجميل، بالإضافة إلى أنها لم ترى نفسها جميلة عندما تقف أمام المرأة، كما استكملت أيضا حديثها عن الرجال، حيث قالت أن في مقتبل عمرها قد تقدم لها عددا من الشباب مثل أي فتاة، ولكنها لم تقبل بإقامة علاقة غير شرعية عندما طلب منها ذلك من أحد الرجال أيام عهد مبارك، كما أن تقدم لها أيضا عددا كبيرا من الأغنياء ولكنها رفضت الجميع .

من هي الفنانة هياتم وبدايتها الفنية

بداية الفنانة “هياتم” جاءت في أواخر السبعينيات من خلال إنتاج وعرض المسلسل العربي “الدوامة”، أن الفنانة “هياتم” قد استطاعت أن تلعب أدوارا مختلفة ومتنوعة في السينما المصرية، ولكنها تميزت أكثر في أدوار الإغراء، أو أدوار المرأة اللعوب، فقد استطاعت أن تؤدى أدوارا عدة عن المرأة السيئة السمعة بالمجتمع المصري .

كما أنها أيضا تألقت من خلال عملها بالتليفزيون، حيث قدمت أعمالا مختلفة سواء للأم من خلال ظهورها بالمسلسل العربي الناجح “زهرة وأزواجها الخمسة”، مع الفنانة المتألقة “غادة عبد الرازق”، أو من خلال تجسيد دورة الدرة بالمسلسل العربي الناجح “الباطنية” مع الفنان الكبير “صلاح السعدنى” حيث أنها قد قامت بدور درة لكل من النجمتين “لوسى، وميمي جمال”، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال التي تألقت بها الفنانة والراقصة “هياتم” .

الأعمال السينمائية للفنانة هياتم

فقد قامت بالعديد من الأدوار التي جعلتها متميزة ومتألقة دائما، ومن أهم هذه الأعمال التي قامت بها على سبيل المثال : الفيلم العربي “البنات عايزة إيه” والتي شاركت فيه التمثيل عدد كبير من الممثلين منهم الفنان “محمود عبد العزيز”، والفنان “سمير غانم” والمطرب “أحمد عدوية” وكذلك أيضا الفنانة “سهير رمزى”، حيث أن قصة الفيلم تدور حول علاقة الشاب بالفتاة قبل الارتباط والإقبال على الزواج وبعدة، ورفض حبيبته لجميع علاقاته ما قبل الزواج وتعتبر أن هذه العلاقات مشينة في حقة.

فقد تمكنت “هياتم” أن تبدع في الدور الذي أسند إليها، حيث أنها كانت فتاة من ضمن فتيات أخرى كان يعرفهم النجم “محمود عبد العزيز” قبل اتخاذ قرار الارتباط من الفنانة “سهير رمزي”، ولكن عادت الفتاة مرة أخرى لتقوم بخيانة زوجها وهو المطرب “أحمد عدوية”، مع الحبيب التي كانت تعرفة قبل الزواج وأن تفسد خطوة الارتباط علية، وبذلك تكون هياتم قد جسدت شخصية المرأة الخائنة الأنانية، والمستهترة في نفس الوقت .

حيث أنها أيضا قامت بتجسيد شخصية المرأة اللعوب، من خلال الفيلم العربي المشهور “غريب في بيتي” والذي قام ببطولته النجم الراحل “نور الشريف”، مع كوكبة كبيرة أيضا من النجوم من أبرزهم النجمة الراحلة “سعاد حسنى”، والنجم الراحل “حسن مصطفى”، حيث قد قامت “هياتم” من خلال الفيلم بتجسيد شخصية المرأة التي تحوم على المشاهير ولاعبين الكرة، لأنهم يخربوها بقوة لما يمتلكوه من قوة وشهرة، فتظل سعيا ورائهم حتى يفقدوا الشئ الذي يحبونه ويسعون من أجلة، وبالتالي لم يحوزوا إعجابها بعد ذلك، فتقوم بطردهم وتركهم، وبحثا عن أشخاص أخرين مثلهم، وبذلك تكون “هياتم” قد جسدت دور المرأة اللعوب الاستغلالية.