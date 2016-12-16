منال الشريف تتضامن مع ملاك العشري وترفض إلقاء القبض عليها

أخبار السعودية اليوم، لقد كان خبر إعتقال “ملاك العشرى” الفتاة السعودية مؤخرا، هو حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت السلطات السعودية بإلقاء القبض على “ملاك” إثر خلع العباءة التي كانت ترتديها في إحدى الشوارع بمدينة الرياض بالسعودية، حيث أسندوا إليها تهمة “إنتهاك القواعد” .

فمن المعروف عن دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية، أن كل الذين يقيمون بها هناك يرتدون زي إسلامي، ألا وهو الحجاب والعباءة السوداء، فعند خلع “ملاك” العباءة رأت السلطات السعودية أن هذه الفتاة تخرج عن تقاليد البلد، وأنها تنتهك قواعد المدينة، فلذلك تم القبض عليا .

ومن ثم فهذا الخبر أثار جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك اختلاف أغرائهم من بين مؤيد ومعارض، فقد جاءت بعض الآراء المؤيدة لما فعلته الشرطة، قائلين أن مدينة السعودية دولة إسلامية ومتدينة ولابد أن نلتزم ارتداء الزي الذي نحن معتادون علية، ولا يجب أن نكسر أي من هذه القواعد التي تأسست عليها المدينة منذ فترة بعيدة .

وفى نفس السياق فقد اختلف بل احتج بعض الأشخاص على الفعل الذي قامت به الحكومة بشأن ملاك، فقد قامت “منال الشريف” الناشطة السعودية المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بنشر صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وكانت فيها تجلس على البحر ولا ترتدى الحجاب التي تعرفة المملكة العربية السعودية، حيث كان هذا أكبر دليل بالنسبة لها أنها متضررة جدا ومستاءة بشأن ما حدث مع “ملاك”، كما أضافت “منال الشريف” أن هذه الصورة كانت التقطت لي بإحدى الشواطئ الموجودة بشرق المملكة المطل على الخليج، وهو شاطئ نجمة برأس تنورة، حيث أن هناك لا توجد أي هيئة أو أي سلطة تقوم برفع شكاوى للنساء التي لم ترتدين الحجاب، كما أنها طالبت بالإفراج عن “ملاك”، وعلى الجانب الأخر فقد وجهت كلمة للمملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة فيها ” شكرا للسعودية التي علمتنا النفاق ” .

أما على الصعيد الأخر فقد قاموا بعض من الأشخاص الموافقون على ما فعلته الحكومة بمطالبة الحكومة بتوقيع أقصى العقوبة على “ملاك الشهرى” .