المدير الفني لنادى مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع ديميترى برباتوف

لقد استطاعت مؤخرا صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أن تكشف عن مفاجأة لديها من خلال التقرير التي جاءت بها، وقد كانت هذه التقارير تفيد بأن، المدير الفني لنادى “مانشستر يونايتد” “جوزية مورينيو” البرتغالي، يرغب في أن يتعاقد مع “ديميترى برباتوف” البلغاري المعروف، من خلال صفقة انتقال حر قادما من النادي اليوناني نادى “بانكوك” .

ومن ثم فقد ذكرت الصحيفة أيضا، أن ترشيح “ديمترى برباتوف” الذي جاء من قبل المدير الفني البرتغالي، جاء بناء على رغبة “جوزية” في ذلك الوقت بالتحديد لمواجهة الشياطين الحمر الفترة المقبلة .

والجدير بالذكر أن “برباتوف” أنة يوناني الجنسية ويمتلك من العمر خمسة وثلاثون عاما، ومن المعروف عنه أنة مهاجم باك، وصل في الأيام القليلة الماضية إلى لندن، لكى يلاقى تدريبا على أعلى مستوى من المدرب البرتغالي، يرفع من اللياقة البدنية الخاصة به .

كما وضح أيضا “برباتوف” أنة قد وصل أمس أول الأربعاء، إلى مقر لندن قبل المباراة التي قد قامت بين فريق “كريستال بالاس”، وبين فريقة السابق، بالجولة 16 والتي انتهت بفوز فريقة على فريق “كريستال” بهدفين مقابل هدف واحد لتصبح النتيجة 2/1 لصالح فريقة، كما أضاف أيضا أنة سيتوجه مباشرة إلى مركز تدريب النادي الإنجليزي “كارينجتون”، لزيادة لياقته البدنية وذلك من خلال الأسبوع الذي سيفضيه هناك .

كما أوضح “ديميترى” أيضا من خلال تصريحاته للصحيفة الإنجليزية، أنة خاض أربع مواسم مع الفريق المعروف “مانشستر يونايتد” وذلك تحت يد “أليكس فيرجسون”، وذلك أيضا من خلال الفترة ما بين 2008إلى 2021، حيث أنة سجل 48 هدفا من خلال 108 مباراة التي خاضهما، حيث أنة قد حصل على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك عن موسم 2009، 2011 .

ومن ناحية أخرى، فقد تمكن اللاعب بخط وسط نادى “برشلونة” الدولي الكرواتي “إيفان راكيتتش”، أن يرفض بشدة الانتقال إلى فريق “مانشستر يونايتد”، وذلك من خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي ستحدث الفترة المقبلة .

ومن ثم فقد أعلنت الصحيفة الكتالونية “موندوديبورتيفو”، أن اللاعب “راكيتتش” قد كلف مدير أعمالة، أن يقوم برفض أى عرض مهما كان حجمه من العروض المقدمة له بشأن التعاقد معه وخاصة “نادى مانشستر يونايتد” .