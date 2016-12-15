وفاة الفنان أحمد راتب بعد أزمة قلبية مفاجأة

لقد صرح اليوم الفنان القدير “أشرف زكى “نقيب الممثلين من خلال القناة الفضائية “بي بي سي”، أن نقابة المهن التمثيلية متأثرة كثيرا لوفاة الفنان العظيم “أحمد راتب” الذي كان قد فارق الحياة أمس، عن عمر يناهز 67 عاما، بإحدى المستشفيات إثر تلقية علاجه بها، كما أضاف “زكى” أيضا، أن “راتب لم يكن فنانا فقط، بل إنه كان قيمة فنية كبيرة .

حيث أن من المعروف عن “أحمد راتب”، أنة من مواليد القاهرة وبالتحديد بحي السيدة زينب، حيث أنة قد أبدع في مجال عملة واستطاع أن يؤدى أجمل وأروع ما عندة في ذلك المجال .

فقد تألق “راتب” من خلال مشواره السينمائي، حيث أنة قد شارك في أكثر من”60″ فيلما، وأدوار أخرى كثيرة ومتنوعة ما بين “مسرح، وتليفزيون، وسينما” .

ومن ثم فقد كان من أشهر المسلسلات التي شارك فيها، المسلسل العربي الشهير “رأفت الهجان” والذي قام ببطولته الفنان الراحل “محمود عبد العزيز”، والذي توفى منذ بضعة أيام، كما شارك “راتب” أيضا النجم “يوسف شعبان” من خلال المسلسل العربي الناجح “المال والبنون”، كما شارك أيضا في مسلسل “أنا قلبي دليلي، وهند والدكتور نعمان، السيرة الهلالية” .

كما وضع “راتب” بصمتة أيضا في عالم السينما، حيث شارك في عدد كبير من الأفلام والتي من أبرزها فيلم “الإرهاب والكباب” مع الزعيم “عادل إمام، والذي قام بالعمل معه مرة أخرى من خلال الفيلم العربي “واحدة بواحدة”، والفيلم العربي أيضا “بخيت وعديلة، وعمارة يعقوبيان”، ثم شارك أيضا في فيلم “الحب فوق هضبة الهرم” .

وعلى الجانب الأخر فمن شدة حب الفنان “أحمد راتب” بشخصية الفنان “عادل إمام”، فقد تمكن من مشاركته في معظم الأفلام السينمائية الناجحة، ثم بعد ذلك تفوق في أن يشاركه أيضا في بعض الأعمال المسرحية، مثل المسرحية الناجحة “الزعيم”، كما شارك “راتب” أيضا الفنان القدير “فؤاد المهندس” رحمة الله علية، المسرحية الكوميدية “سك على بناتك” .

يذكر أن الفنان القدير “أحمد راتب” قد فارق الحياة بعد ساعات قليلة جدا من وفاة الفنانة العظيمة “زبيدة ثروت ” .