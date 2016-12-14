وفاة زبيدة ثروت بعد معاناه من المرض

لقد كانت أجواء الحزن أمس تسود قلوب الفنانين والفنانات، إثر الخبر السيئ الذين كانوا بصددة، وهو خبر وفاة الفنانة العظيمة “زبيدة ثروت” بعد صراع كبير مع المرض، حيث أنها قد فارقت الحياة عن عمر يناهز 76 عاما .

فمن المعروف عن الفنانة “زبيدة ثروت” أنها فنانة مصرية إسكندرنية، استطاعت أن تتألق في مجال الفن والسينما، حيث أنها قد قامت ببطولة أفلام سينمائية عديدة، أمام أكبر وأشهر النجوم في ذلك الوقت .

وعلى الصعيد الأخر فقد تمكنت “زبيدة” بأن تقوم بدور البطولة أمام الفنان والمطرب الراحل “عبد الحليم حافظ” وذلك من خلال الفيلم العربي الناجح “يوم من عمري” والذي شاركهم فيه البطولة أيضا الفنان الراحل “عبد السلام النابلسي”، والجدير بالذكر أن البطولة التي قامت بها زبيدة أمام حليم، كانت انطلاقة لها في عالم السينما، كما أن ظهرها أمامه لم يكن للمرة الأولى، فقد شاركته التمثيل من خلال فيلم “دليلة” والتي كانت تجسد بطولته الفنانة العظيمة “شادية”، حيث أن هذا الفيلم يعتبر هو أول فيلم للفنانة “زبيدة” والتي عرفت من خلالة .

وفى هذا السياق فقد تمكنت “زبيدة” أن تشارك أبر الفنانين البطولة، فكما شاركت “حليم” بعض أفلامة، استطاعت أيضا أن تشارك الفنان والمغنى والملحن العظيم “فريد الأطرش”، وذلك من خلال الفيلم العربي المعروف “زمان يا حب”، والذي مثل فيه أيضا الفنان الكبير، أستاذنا “يوسف بك وهبي”، والذي قام بإخراجه “عاطف سالم” .

كما أن “زبيدة” تعتبر مثل أكثر الفنانات والفنانون الذين يمتلكون لقبا معينا من خلال مشوارهم وأدائهم الفني، ومن ثم فقد أطلق عليها لقب “صاحبة أجمل عيون” أو “قطة السينما المصرية” وذلك نظرا لجمال عيناها التي كانت تمتلكهما .

كما أن من المعروف أيضا أن الفنانة “زبيدة” استطاعت أن تقدم أدوارا رومانسية كثيرة، وذلك في أواخر الخمسينيات، والتي شاركت فيها أجمل وأشهر نجوم الفن، ومن أبرزهم الفنان “عمر الشريف، وكمال الشناوي، ورشدي آباطه، وحسن يوسف، ويحيي شاهين”، وكذلك أيضا الفنان العظيم “أحمد رمزي”، كما شاركت أيضا المطرب “فريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ” في معظم هذه الأفلام .