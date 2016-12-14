ديانة مؤسس نادي الزمالك تثير غضب مشجعيه

لقد كانت ديانة مؤسس نادى الزمالك والمحامي البلجيكي “جورج مرزباخ” تثير غضب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، كما أنها أيضا أثارت غضب المستشار المعروف “مرتضى منصور” رئيس القلعة البيضاء وهو الاسم الذي يطلق على نادى الزمالك .

كما أن هذه الديانة لم تعكر صفو “مرتضى منصور” وحدة بل استطاعت أن تعكر صفو الكثير من الناس ومن أبرزهم جماهير نادى الزمالك، والوايت نايتس، وعدد كبير أيضا من مشجعي رياضة كرة القدم في مصر .

وعلى وجه التحديد فقد تمكن المستشار “مرتضى منصور” من مهاجمة المحامي البلجيكي “جورج مرزباخ” بعد أن اكتشف أنة يهودي الديانة، ومن المعروف أيضا أن هذه الديانة كانت في أوائل القرن العشرين، ديانة رئيس المحاكم المختلطة، كما أن “منصور” لم يكتفى بهاجمة هذا اليهودي فقط، بل أنة قد هاجم كل مواقع التواصل الاجتماع التي كانت توضع صورة هذا اليهودي.

والجدير بالذكر أن بعد الكشف عن هوية “جورج” مؤسس القلعة البيضاء بأنة يهودي الديانة، لم تصمد صحيفة “إسرائيل في مصر” والتي تتبع السفارة الإسرائيلية وأن تكف بالكلام بل استطاعت بنشر مقال لها يفيد بأن “دولة إسرائيل وضعت بصمة اقتصادية وفنية وثقافية وأيضا رياضية داخل مصر وهذا لم يحدث الآن فقط بل من قديم الأزل” .

ولم يكتفى الخطاب عند ذلك فقد ذكر نادى الزمالك والإنجازات التي قدموها من خلالة، حيث ذكر في الخطاب أيضا ” أن اليهود استطاعوا أن يضعوا بصمتهم في كل شئ داخل مصر، فقد وضعوا بصمة تاريخية، وثقافية بها، إلى أن تمتد هذه البصمة إلى الفنون والشؤون الاجتماعية والرياضة والإقتصاد، ولكن من أبرز هذه البصمات هي البصمة التي وضعوها في الرياضة، وذلك لأن كان لهم دورا كبير في بناء نادى الزمالك، كما شاركهم هذا الرأي أيضا شاب من ألتراس زملكاوي، وذلك من خلال الصفحات المختلطة الخاصة بهم، ومن المعروف أيضا عن هذه الصفحة أنها تضم عدد كبير من الشباب الذين ينتمون لللأتراس، حيث أنها تضم تقريبا حوالى نصف مليون شاب، لذلك تكون واحدة من أهم الصفحات التي تقوم بضم أكبر عدد من من يشجعون الزمالك ” .