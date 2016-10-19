تردد قناة الشرق الفضائية الجديد Elsharq TV جميع الأقمار 2017

تردد قناة الشرق الفضائية الجديد على جميع الأقمار الصناعية المختلفة لهذا العام 2017، قناة Elsharq TV الفضائية والتي تعرض ما يجري من أحداث على أرض مصر، وتعد قناة الشرق أحد القنوات المعارضة للنظام المصري الحالي، وتعرض ما تتعرض له مصر من أزمات سياسية واقتصادية، وغيرها من الأزمات المختلفة التي تجوب أرجاء مصر، من أزمات الدولار إلى غلاء الأسعار وغيرها.



تستعرض قناة الشرق الفضائية العديد من البرامج، لعل أبرزها برنامج “مع معتز” الذي يُقدمه الإعلامي المصري “معتز مطر”، والذي يتناول الأحداث اليومية والجارية في مصر والشأن المصري، من تظاهرات مناهضة للنظام المصري الحالي وغيرها من الأحداث، والعمليات الإرهابية الدامية التي تهدف إلى زعزعة أستقرار مصر، والخلل بأمنها القومي، وخلق الفتنة الطائفية في البلاد، حقاً “الإرهاب لا دين له”، وكذلك برنامج لوجه الله وأيضاً برنامج حقنا كلنا وكذلك نشرات الأخبار على مدار الساعة، وغيرها من البرامج المختلفة التي يمكنك متابعتها عبر تثبيت الترددات على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، وهذه الترددات نقوم بعرضها خلال هذا الموضوع .

الجدير بالذكر أن قناة الشرق الفضائية ظهرت في أعقاب الثورة المصرية، وجل شأنها عقب إقصاء حكم الأخوان المسلمين والرئيس المعزول مُحمد مُرسي، وجاءت تلك القناة لتكون مُعارضة للنظام الحالي من حكومة ورئيس لجمهورية مِصر العربية، وهناك من يُساندهم، وهم الداعمين للشرعية وحكم الأخوان المسلمين، والجدير بالذكر أيضاً أن متابعي قناة الشرق الفضائية يزدادون يوماً بعد يوم، لِذا حملت قناة الشرق على عاتقها مسئولية نقل الأخبار منهم وإليهم.

تُبث قناة الشرق من خارج مصر وتحديداً من داخل دولة تركيا، وساهمت بشكل بارز في إظهار الحِراك الثوري الموالي للشرعية والمناهض لحكم العسكر، تهتم القناة ببث أخبار الوطن العربي عامة وأخبار مصر اليومية بشكل خاص، والجدير بالذكر أن ما يُميز قناة الشرق الإخبارية عن غيرها من القنوات هي نِقاط عدة لعل أهمها، أستخدامهم لأحدث الأساليب والمعدات الإعلامية، إصرارها على تواجدها القوي عبر الإنترنت، فقد قاموا بتدشين صفحة رسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر و فيسبوك وغيرها من المواقع المختلفة، ودشنوا أيضاً قناة خاصة بهم عبر موقع يوتيوب.

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تعرضت قناة الشرق الفضائية للعديد من محاولات التشويش منذ فترة، ثم بعد ذلك مرت بفترة تعثر مالي أُغلقت على أثرها لفترة وجيزة، ثم أعاد فتحها مرة أخرى “أيمن نور” وهو يترأس مجلس إدارتها حالياً، وهناك أيضاً العديد والعديد أيضاً من المواقع الإخبارية المُختلفة، منها المُميزة ومنها العادية، وسوف نقوم بنشر آخر الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية الإخبارية المُميزة فقط وليست الضعيفة، أو التي تبُث أخبار مغلوطة، فقط تابعونا على موقعنا “الوطن بوست“، لكي يتثنى لكم متابعة كل ما هو جديد.

لوجو قناة الشرق الفضائية



قناة الشرق على الإنترنت

