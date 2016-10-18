تردد قناة مكملين الفضائية الجديد Mekameleen TV جميع الأقمار 2017

تردد قناة مكملين الفضائية الجديد على جميع الأقمار الصناعية المختلفة لعام 2017 ، وتُعد قناة Mekameleen TV الفضائية أحد المنابر الإعلامية المناهضة للنظام المصري الحالي، بكل أركانة وجوانبه المختلفة، من حكومة وبرلمان ورئاسة، وتقدم القناة العديد من البرامج الإعلامية على مدار اليوم لطرح سلبيات النظام المصري الحالي، والمشكلات والصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.



الجدير بالذكر أن قناة مكملين الفضائية ظهرت في أعقاب الثورة المصرية، وجل شأنها عقب إقصاء حكم الأخوان المسلمين والرئيس المعزول مُحمد مُرسي، وجاءت تلك القناة لتكون مُعارضة للنظام الحالي من حكومة ورئيس لجمهورية مِصر العربية، وهناك من يُساندهم، وهم الداعمين للشرعية وحكم الأخوان المسلمين، والجدير بالذكر أيضاً أن متابعي قناة مكملين الفضائية يزدادون يوماً بعد يوم، لِذا حملت قناة مكملين على عاتقها مسئولية نقل الأخبار منهم وإليهم.

تُبث قناة مكملين من خارج مصر وتحديداً من داخل دولة تركيا، وساهمت بشكل بارز في إظهار الحِراك الثوري الموالي للشرعية والمناهض لحكم العسكر، تهتم القناة ببث أخبار الوطن العربي عامة وأخبار مصر اليومية بشكل خاص، ولعل أبر تلك البرامج التي تعرض الجديد على الساحة المصرية برنامج “مصر النهارده” والذي يقدمه الإعلامي “محمد ناصر”، وكذلك برنامج “مع زوبع” والذي يقدمه الدكتور “حمزة زوبع”، وأيضاً برنامج ألو مكملين، وأيضاً برنامج يستفتونك، ونشرات الأخبار على مدار الساعة، والكثير من البرامج الأخرى التي تقدم على مدار اليوم، والتي يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، وذلك من خلال أستخدام الترددات الموجودة بهذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن ما يُميز قناة مكملين الإخبارية عن غيرها من القنوات هي نِقاط عدة لعل أهمها، أستخدامهم لأحدث الأساليب والمعدات الإعلامية، إصرارها على تواجدها القوي عبر الإنترنت، فقد قاموا بتدشين صفحة رسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر و فيسبوك وغيرها من المواقع المختلفة، ودشنوا أيضاً قناة خاصة بهم عبر موقع يوتيوب.

شاهد أيضاً ← تردد قناة الشرق

كغيرها من القنوات الإخبارية المناهضة للنظام المصري الحالي، فأنها تتعرض دائماً لأنواع التشويش المُختلفة، لذلك يتم تغيير الترددات الخاصة بالقناة بين الحين والآخر، كذلك هناك أيضاً العديد والعديد من القنوات الإخبارية المُختلفة، منها المُميزة ومنها العادية، وسوف نقوم بنشر آخر الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية الإخبارية المُميزة فقط وليست الضعيفة، أو التي تبُث أخبار مغلوطة، فقط تابعونا على موقعنا “الوطن بوست“، لكي يتثنى لكم متابعة كل ما هو جديد.

لوجو قناة مكملين الفضائية

