استطاع “محمد البرادعي” السياسي المعروف أن يعود للعمل العام مرة أخرى وذلك بعد مرور ثلاث …أكمل القراءة »
أليكس فيدال لاعب برشلونة يثير بعض الشكوك حوله من قبل النادي الكتالوني
لقد أثار مستقبل “أليكس فيدال” الظهير الأيمن للنادي المعروف “برشلونة” البالغ …
فيلم LA LA LAND يحصل علي جائزة أفضل فيلم موسيقى
تمكن الفيلم الموسيقى LA LA LAND من الحصول على جائزة أفضل فيلم موسيقى، كما حصل أيضا على جائزة أفضل مخ…
ليونيل ميسي يرفع رصيد برشلونة إلي 13 هدفا بعد إحرازة هدف التعادل في مرمي فياريال
لقد تمكن اللاعب المحترف “ليونيل ميسى” من تسجيل هدف التعادل أمام فريق “فياريال̶…
ألبوم تامر عاشور 2017 حاليا بالأسواق
لقد تمكن المطرب الشاب “تامر عاشور” مؤخرا من الانتهاء من تسجيل ألبومة الغنائي الجديد والذ…
محمد البرادعي يعود للساحة السياسية من جديد
استطاع “محمد البرادعي” السياسي المعروف أن يعود للعمل العام مرة أخرى وذلك بعد مرور ثلاث س…
فيلم مولانا يثير جدلا واسعا عند الأزهر الشريف
أبدوا عددا من أساتذة الأزهر الشريف، استيائهم بسبب الفيلم العربي الذي يعرف باسم “مولانا”،…
نجاة الصغيرة تفاجئ جمهورها بأغنيتها جديدة كل الكلام بعد 15 عاما
هلّ العام الميلادي الجديد 2017 على الشعب المصري بالسعادة والتفاؤل، حيث شهد معظم الناس أخباراً سعيدة …
نهال عنبر تنفي شائعة وفاتها بنفسها
لقد كانت الفنانة المتألقة “نهال عنبر” الفترة القليلة الماضية محور اهتمام رواد التواصل ال…
إبراهيم عيسى يترك القاهرة والناس
قامت القناة الفضائية المعروفة “القاهرة والناس” بإصدار بيانا مؤخرا توضح فيه أهم الدوافع و…
سامح الصريطي يحتفل بعيد ميلاد مديحة يسري في المستشفي
مع بداية العام الميلادي الجديد 2017، تمكن الفنان المتميز سامح الصريطى من زيارة سمراء النيل الفنانة &…
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العملة السعودية الجديدة : صرف الرواتب من الإصدار الجديد للعملات اليوم
أخبار السعودية اليوم، يطرح اليوم الإنتاج السادس من الورقة النقدية المملكة السعودية “ثقة وأمان”، التي …أكمل القراءة »
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السعودية للسعوديين هاشتاج الغضب على العمالة الأجنبية على تويتر
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قرارات السعودية الجديدة : وزير المالية يؤكد عدم وجود ضرائب جديدة على المقيمين
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أمريكيون يُطالبون بتعيين مايا خليفة سفيرة بالمملكة العربية السعودية
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الإمارات تحتفل بليلة رأس السنة من أعلي برج في العالم
قامت الشركة الأمريكية العالمية والمعروفة “جوجل” والتي تعد من أشهر أدوات البحث علي الإطلاق، بتغيير …أكمل القراءة »
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منال الشريف تتضامن مع ملاك العشري وترفض إلقاء القبض عليها
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فيلم LA LA LAND يحصل علي جائزة أفضل فيلم موسيقى
تمكن الفيلم الموسيقى LA LA LAND من الحصول على جائزة أفضل فيلم موسيقى، كما حصل …أكمل القراءة »
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ألبوم تامر عاشور 2017 حاليا بالأسواق
-
فيلم مولانا يثير جدلا واسعا عند الأزهر الشريف
-
نجاة الصغيرة تفاجئ جمهورها بأغنيتها جديدة كل الكلام بعد 15 عاما
-
نهال عنبر تنفي شائعة وفاتها بنفسها
-
أليكس فيدال لاعب برشلونة يثير بعض الشكوك حوله من قبل النادي الكتالوني
لقد أثار مستقبل “أليكس فيدال” الظهير الأيمن للنادي المعروف “برشلونة” البالغ من العمر سبعة وعشرون …أكمل القراءة »
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ليونيل ميسي يرفع رصيد برشلونة إلي 13 هدفا بعد إحرازة هدف التعادل في مرمي فياريال
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توقف الإنترنت وتعطّل PayPal وتويتر ومواقع إلكترونية كُبرى نتيجة الهجوم الإلكتروني
تعطّل موقع PayPal وتويتر وغيرهم من المواقع الكبرى بعد هجوم مجموعة من القراصنة الإلكترونيين على …أكمل القراءة »
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