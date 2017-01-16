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دونالد ترامب يختار المصرية دينا حبيب مستشارة اقتصادية
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محمد البرادعي يعود للساحة السياسية من جديد
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أخبار السعودية اليوم، يطرح اليوم الإنتاج السادس من الورقة النقدية المملكة السعودية “ثقة وأمان”، التي …أكمل القراءة »
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أخبار أمريكا اليوم قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مستشار له لشؤون المبادرات الاقتصادية له، …أكمل القراءة »
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هاتف Nokia 6 الجديد، بعد أن تربّعت شركة نوكيا على عرش صناعة الهواتف المحمولة لسنوات …أكمل القراءة »
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